Sport Manfredonia
Manfredonia, il match-winner Santarpia: “Ci toglieremo tante soddisfazioni”
[esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]
Manfredonia, il match-winner Santarpia: “Ci toglieremo tante soddisfazioni”
“Siamo una squadra che gioca a calcio e si diverte, lavoriamo in maniera incredibile e ci toglieremo tante soddisfazioni” così Santarpia ai microfoni del club dopo l’1-0 al Bisceglie.
“Abbiamo voglia di rimanere in alto in classifica” ha detto il 10 del Manfredonia “Il mister vuole giocare a calcio, io mi diverto. Per noi è meglio giocare con il pubblico, speriamo di riaverlo quanto prima”.