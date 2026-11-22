Orlandi matchwinner Manfredonia, finalmente Orlandi: "Vittoria che serviva"

Le parole dell'esterno sipontino ai microfoni del club

Andrea Orlandi ha deciso la gara di Francavilla in Sinni ed ha rilasciato una intervista ai microfoni del canale ufficiale del Manfredonia Calcio.

"La vittoria è importante, la reazione c'è stata dopo la sconfitta interna che non abbiamo digerito" ha detto l'ala ex Fidelis Andria "La vittoria serviva per noi, per i tifosi e per l'autostima".

Primo tempo troppo brutto per essere vero: "Ci siamo detti di restare calmi, sappiamo di essere una squadra forte".

"Sono contento della rete e per il risultato. Noi lavoriamo duramente. Il gol lo aspettavo da un pò di partite, lo dedico alla mia famiglia ed alla mia ragazza, ma ora dobbiamo pensare alla prossima partita".

Il rapporto con Ciaramella: "Sono contento di poter essere allenato da lui, il mister mi chiede di portare in campo le sue idee".