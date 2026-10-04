Licia Colò, insulti e age shaming sui social: cosa è successo e come ha risposto la conduttrice

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Questa estate Licia Colò ha vissuto uno dei momenti più difficili della sua carriera televisiva. Un semplice video promozionale dedicato a un evento in Sardegna ha scatenato un’ondata di insulti sui social, trasformando un contenuto professionale in un bersaglio di violenza verbale. La conduttrice, da sempre simbolo di divulgazione ambientale e autenticità, ha scelto di non restare in silenzio e ha risposto con un messaggio diretto, sincero e profondamente umano.

A questo punto è inevitabile chiedersi: cosa è successo davvero e come ha reagito Licia Colò?

L’attacco social a Licia Colò: insulti gratuiti e age shaming dopo un video promozionale

La vicenda nasce da un video che Licia Colò pubblica per promuovere un evento culturale in Sardegna. Un gesto normale per una professionista che da anni racconta territori, natura e progetti ambientali. Nel giro di poche ore, però, il contenuto diventa il pretesto per un attacco feroce. Alcuni utenti iniziano a colpirla con commenti violenti, concentrati non sul suo lavoro ma sul suo aspetto e sulla sua età.

Le scrivono che deve “vergognarsi”, che è “vecchia”, che dovrebbe “ritirarsi”, che “si fa mantenere dallo Stato”. Gli insulti non riguardano il video, ma il fatto che Licia Colò si mostra acqua e sapone, senza filtri, senza artifici, senza inseguire un’immagine giovanilistica. L’episodio diventa un caso evidente di age shaming, una forma di discriminazione che colpisce soprattutto le donne e che sui social trova terreno fertile. La conduttrice non si limita a leggere quei commenti: li analizza, li affronta e decide di rispondere.

La risposta di Licia Colò: una difesa dell’autenticità e della dignità

Licia Colò pubblica un video in cui racconta ciò che è accaduto. Parla con voce ferma, senza vittimismo, e spiega che non accetta che l’età venga usata come un insulto. Rivendica i suoi 64 anni, la scelta di mostrarsi naturale e la libertà di non inseguire modelli estetici irrealistici. Racconta che le parole la colpiscono, perché nessuno è immune alla cattiveria gratuita, ma chiarisce che non permetterà a quei commenti di definirla.

Sottolinea che la società deve smettere di giudicare il valore di una persona in base all’aspetto o all’età. La sua risposta diventa un messaggio più grande: difendere la propria identità, non nascondersi, non cedere alla pressione estetica. Migliaia di utenti la sostengono, trasformando un attacco in un momento di consapevolezza collettiva.

Una vicenda che apre un tema più ampio: il diritto di mostrarsi per ciò che si è

La storia di Licia Colò non riguarda solo un episodio isolato. Racconta un problema che colpisce molte figure pubbliche, soprattutto donne: la convinzione che l’età sia un limite, un difetto, un motivo per essere attaccate. La conduttrice, con la sua reazione, porta al centro il tema dell’autenticità. Difende il diritto di mostrarsi senza filtri, di vivere la propria età con serenità, di non nascondere rughe, naturalezza, cambiamenti.

La vicenda arriva in un momento personale delicato: nel 2023 ha annunciato la fine del matrimonio con Alessandro Antonino dopo vent’anni insieme, spiegando che tra loro restano affetto e rispetto. Il caso degli insulti, quindi, non è solo un attacco, ma un’occasione per riflettere su come i social influenzino la percezione di sé e degli altri. E su quanto sia importante proteggere la propria identità, anche quando viene messa in discussione.