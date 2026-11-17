Appuntamenti BCC “Letteratura e Territorio”, Andrea Vianello a Foggia per il secondo appuntamento

Sarà Andrea Vianello il protagonista del secondo appuntamento della terza edizione di “Letteratura e Territorio”, la rassegna culturale promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo e dalla Mutua Gargano Vita.

Sarà Andrea Vianello il protagonista del secondo appuntamento della terza edizione di “Letteratura e Territorio”, la rassegna culturale promossa dalla BCC San Giovanni Rotondo e dalla Mutua Gargano Vita.

L’incontro è in programma venerdì 20 novembre 2026, alle ore 19.00, all’Auditorium Santa Chiara, nell’omonima piazza di Foggia.Il giornalista e scrittore presenterà “I figli si baciano di notte”, edito da Solferino: un romanzo che intreccia memoria e legami familiari, esplorando il rapporto tra padri e figli e la difficoltà di esprimere i sentimenti. Attraverso una storia in cui affetti e mistero si incontrano, Vianello invita a riflettere sulle distanze tra generazioni e sulle parole che troppo spesso restano inespresse.La tappa foggiana conferma la vocazione della rassegna a coinvolgere le comunità del territorio, offrendo occasioni di incontro con autori del panorama nazionale. Un percorso con cui la BCC San Giovanni Rotondo e Gargano Vita continuano a investire nella cultura come strumento di partecipazione e crescita condivisa.



