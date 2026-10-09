Meteo
Le previsioni meteo del weekend sul Gargano: finalmente arriva la pioggia
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Le previsioni meteo del weekend sul Gargano: finalmente arriva la pioggia
Venerdì 9 ottobre: giornata uggiosa con ventilazione di scirocco e pioggia. Massime non oltre i 24 gradi
Sabato 10 ottobre: temperature massime e minime in calo, possibilità di pioggia durante la giornata, più probabile nel pomeriggio
Domenica 11 ottobre: temperature ancora in calo, possibile pioggia al mattino