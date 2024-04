La promessa anticipazioni, Jana scioccata da Ramona

La promessa e le anticipazioni mostreranno Jana scioccata da una terribile rivelazione di Ramona, che dirà di così grave? Una verità inaspettata verrà a galla e i fan della soap spagnola si troveranno a vedere un colpo di scena che coinvolgerà la dolce Jana, ecco che accadrà negli episodi futuri

La Promessa anticipazioni future, una impensabile verità sulla madre di Jana

Ramona svelerà a Jana una verità una notizia relativa a sua madre che la dolce fanciulla non si sarebbe mai aspettata. Jana rimarrà disorientata! Le trame della soap spagnola sono così avvincenti da tenere incollati, davanti allo schermo molti telespettatori.

Segreti, intrighi e il legame sentimentale unisce Manuel e Jana. La cameriera, di indole molto dolce, rimarrà sconvolta da Ramona e una rivelazione fattale, cosa accadrà? Jana si prodigherà a ricercare ciò che è accaduto in passato a sua mamma Dolores.

Ramona sarà fondamentale per le indagini, conoscendo la mamma di Jana

Così Ramona svelerà prima a Jana e poi a Curro che la loro madre ha finto la sua morte. Prima si è assicurata di aver messo i suoi due figli in un luogo senza alcun pericolo, poi se ne è andata non lasciando alcuna traccia e ha iniziato una nuova vita.

Jana cercherà altre ulteriori informazioni in merito. Ramona non svelare altro di sua conoscenza, tenendo di rivelare tutto quando lo riterrà opportuno. In seguito, Ramona scomparirà nel nulla, pochi giorni dopo la sua terribile rivelazione.

Jana non riuscirà a mettersi in contatto con lei e si confiderà con Manuel. Quest’ultimo ricorderà una domestica di nome Dolores che ha lavorato nel loro palazzo. Aiuterà Jana per cercare di scoprire il suo passato. La dolce cameriera scoprirà cosa è accaduto a sua madre?