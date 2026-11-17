La Pro Loco Manfredonia presenta un laboratorio teatrale
Un viaggio nel meraviglioso mondo del teatro, dove ciascuno potrà scoprire e dare voce alle proprie emozioni
La Pro Loco di Manfredonia è lieta di presentare:
OLTRE IL SIPARIO
Il nuovo Laboratorio Teatrale, a cura di Mariano Franzese.
Un viaggio nel meraviglioso mondo del teatro, dove ciascuno potrà scoprire e dare voce alle proprie emozioni, conoscere sé stesso, sperimentare nuove forme di espressione e imparare a stare insieme attraverso il linguaggio universale della scena.
I NOSTRI PERCORSI
GIOCO TEATRO (5-11 anni)
Giovedì | 17:00 – 18:30
DIETRO IL SIPARIO (12-17 anni)
Giovedì | 19:00 – 20:30
LUCI IN SCENA (dai 18 anni in su)
Venerdì | 19:00 – 20:30
COSA FAREMO INSIEME?
Giochi teatrali, espressione corporea e vocale, improvvisazione, costruzione dei personaggi, trucco, costumi, scenografia e danza-teatro.
Un percorso di crescita, condivisione e scoperta che culminerà in una restituzione finale in scena.
Non servono esperienze precedenti: basta la voglia di mettersi in gioco e lasciarsi emozionare!
DOVE:
Sede Pro Loco di Manfredonia
Via Maddalena, 99 – Manfredonia (FG)
INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
342 951 21 96
OLTRE IL SIPARIO, C'È UN MONDO DA SCOPRIRE!
La Pro Loco di Manfredonia investe nella cultura, nell'arte e nella creatività, offrendo a bambini, ragazzi e adulti un'opportunità per incontrarsi, crescere e condividere la magia del teatro.