La mattinatese Mariangela Ciuffreda tra i 100 migliori laureati d'Italia secondo Forbes

La premiazione, promossa da Forbes Italia e Next Leaders con il patrocinio della CRUI

C'è anche l'eccellenza pugliese tra i giovani talenti celebrati dal "Premio Top 100 Graduate" di Forbes. Mariangela Ciuffreda, originaria di Mattinata e laureata con lode in Automation Engineering al Politecnico di Bari, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento nella categoria Biotech per la sua tesi, selezionata tra le 100 migliori d'Italia per spiccata innovazione e impatto strategico.

La premiazione, promossa da Forbes Italia e Next Leaders con il patrocinio della CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane), si è tenuta lo scorso 16 novembre nella cornice del Duomo Space di Milano. Al centro del successo della giovane ingegnera vi è uno studio pionieristico sull'intelligenza artificiale applicata alla salute, sviluppato nell'ambito delle ricerche del SisInfLab del Politecnico di Bari. Il lavoro è stato supervisionato dai professori Angela Lombardi (originaria di Manfredonia) e Tommaso Di Noia.

La ricerca della Dott.ssa Ciuffreda risolve un problema cruciale nello studio dell'invecchiamento cerebrale tramite l'IA: lo squilibrio dei dati di addestramento. Spesso, essendoci a disposizione meno dati relativi a bambini e anziani, i modelli artificiali risultano meno accurati per queste fasce d'età. Per superare il limite, Ciuffreda ha ideato e sperimentato un metodo capace di generare esempi artificiali delle misurazioni del cervello, fedeli alle caratteristiche reali. Aggiungendo questi dati sintetici a quelli di base, l'IA ha dimostrato un netto miglioramento nella capacità di stimare l'età cerebrale anche nei pazienti meno rappresentati.

Questo risultato segna un passo importante verso lo sviluppo di strumenti sempre più affidabili e inclusivi per le neuroscienze computazionali. Oggi, Mariangela Ciuffreda continua il suo promettente percorso al Politecnico di Bari come dottoranda del Dipartimento di Ingegneria Elettrica e dell’Informazione, proseguendo le attività di ricerca al fianco dei docenti che l'hanno guidata.