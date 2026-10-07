Tiziano Guerra
Content Editor
Amo la mia terra e le sue bellezze, provo a raccontarla e promuoverla.
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Rientro a scuola, al sud i prof chiedono i condizionatori e si chiede slittamento, al nord i genitori chiedono di anticipare
03 settembre 2026 10:03
Presto un murales ed un parco giochi in memoria di Umberto, grazie all'impegno degli SCAMU e della famiglia
01 settembre 2026 15:03
Tecnorete Re Manfredi Run 2026, il 27 settembre torna la grande corsa di Manfredonia
01 settembre 2026 14:17
La lettera di Ultimo a Fabrizio Moro prima del successo, "Ho vinto Una Voce per il sud a Manfredonia"
30 giugno 2026 11:22
Cecchi Paone, Attilio Romita a Manfredonia ospiti del Maiorano Boutique hotel ed il lido Nettuno di Manfredonia
30 giugno 2026 09:05
Fiocchi di Neve su San Giovanni Rotondo ed altri comuni del Gargano
27 marzo 2026 11:46
Paradosso al sud: dalla grande siccità all'acqua buttata in mare
20 marzo 2026 10:31
Quattro giorni sul Gargano in Bici dal 23 al 26 Aprile, l'experience tra mare, foresta e paesaggi mozzafiato
18 marzo 2026 08:00
Quella volta in cui in Italia si vietò l'uso delle auto perchè la benzina costava troppo
18 marzo 2026 07:30
Il rito del sale che porta bene al Manfredonia Calcio, il video divertentissimo
17 marzo 2026 11:29
Gianni Rivera oggi a Manfredonia ospite del Milan Club
15 marzo 2026 08:35
Il disastro dell'ANIC che nessuno ha pagato. Esce il Podcast "Scandali" che ricostruisce la vicenda di Manfredonia
11 marzo 2026 14:28
Un cortometraggio girato nel '98 a Manfredonia spunta dagli archivi, il video
11 marzo 2026 13:32
Rose Villain è incinta, pubblica il video sui social
11 marzo 2026 12:37
Fabio de Luigi e Virginia Raffaele a Foggia per promuovere il loro film
10 marzo 2026 22:26
Il Corso per Battitori di tamburo medievale arriva a Manfredonia
10 marzo 2026 16:10
Lo scandalo dell'Ospedale di Padre Pio, tra spese folli e debiti per oltre 200 Milioni di euro
06 marzo 2026 11:40
Volano gli aeroporti, Puglia da record secondo i dati 2025, a Foggia è +11,7%
04 febbraio 2026 12:32
Prezzi Benzina mai cosi bassi dal 2022, a Cerignola il prezzo più basso 1.57 ma sul Gasolio aumenti a causa delle accise più alte
07 gennaio 2026 14:02
Treni linea Foggia-Pescara disagi dal 15 al 24 Gennaio per potenziamento infrastrutturale e tecnologico
07 gennaio 2026 13:28
Nuovo consiglio direttivo dei Giovani Commercialisti di Foggia, c'è anche il Manfredoniano Pietro Pacillo
18 dicembre 2025 14:01
Primo e unico 7º Dan FIJLKAM Karate a Manfredonia al Maestro Benemerito Cav. Mauro Lagattolla
18 dicembre 2025 10:40
“Abbiamo Bisogno di Scuole e di Maestri!” Il nuovo libro di Vito Saracino presentato presso la storica Libreria Laterza di Bari
15 dicembre 2025 12:01
Ecco tutti i consiglieri regionali eletti in Puglia
25 novembre 2025 10:06
Manfredonia: si incontrano a 50 anni dalla maturità, grande emozione per gli ex studenti del liceo scientifico
28 agosto 2025 10:01
Turismo a Manfredonia in Crescita, +23% di presenze turistiche nel primo semestre 2025
04 agosto 2025 15:23
Questa sera sul Porto turistico il Destination Marketing Awards con Luca Dirisio
27 giugno 2025 10:45
Domani Luca Dirisio ai Destination Marketing Awards: Manfredonia celebra il turismo che fa la differenza
26 giugno 2025 06:55
Luca Dirisio a Manfredonia il prossimo 27 Giugno per il Destination Marketing Award
24 giugno 2025 14:52
Dal 27 giugno Festival delle Terre d'Acqua a Manfredonia
22 giugno 2025 06:49
Torna il Festival delle Terre d’Acqua a Manfredonia: cultura, premi e incontri d’autore tra il 27 giugno e il 5 luglio
18 aprile 2025 19:10
Da Tirana al mondo editoriale anglosassone. Un dialogo/podcast con Vito Saracino, ricercatore in media studies sulle tracce delle storie nascoste.
05 febbraio 2025 15:34
Analisi completa delle scuole della provincia, sul podio il Liceo Scientifico di Manfredonia. Il focus di POP Officine Popolari su dati Eduscopio
12 dicembre 2024 16:49
Marilena Barbagallo ospite della Mondadori di Manfredonia
12 ottobre 2024 19:25
XXXI Premio Internazionale di Cultura Re Manfredi: domani la cerimonia di premiazione. Ospiti I Gemelli di Guidonia e Pinuccio. Antonino tra i premiati
28 giugno 2024 12:30
Manfredonia, stasera i Destination Marketing Awards. Domani il “Re Manfredi”
28 giugno 2024 06:16
Antonella Genga e Umberto Sardella tra gli ospiti del Destination Marketing Award a Manfredonia
13 giugno 2024 15:36
Antonio Bux candidato al premio Strega alla Mondadori di Manfredonia
29 maggio 2024 16:23
lo storico Vito Saracino presenta il suo lavoro a Manfredonia al Circolo Unione
22 marzo 2024 01:34
Lo storico Vito Saracino presenta il suo libro al Circolo Unione, sulle vicende mediatiche, che hanno segnato i rapporti tra Italia ed Albania
17 marzo 2024 11:30
Nuova vita per la libreria Mondadori di Manfredonia
05 marzo 2024 12:36
Manfredonia: il 100% degli studenti immagina il proprio futuro lontano da casa
29 febbraio 2024 14:29
Il ricercatore Manfredoniano Vito Saracino ospite su Rai Tre per la rubrica EstOvest del Tg3 Nazionale
21 febbraio 2024 00:04
Questa sera la prima delle due serate del Festival delle Terre d’Acqua, ospite Gianni Ciardo
07 luglio 2023 11:26
Il Festival delle Terre d'Acqua parte con il Destination Marketing Awards e con 10 storie di successi turistici
05 luglio 2023 07:25
Annunciati i premiati del Re Manfredi
29 giugno 2023 09:27
Il manfredoniano Vito Saracino vince il premio Giorgio Baratta ad Ales in Sardegna per il suo saggio "Sulle tracce di Gramsci in Puglia"
06 maggio 2023 23:39
Il manfredoniano Vito Saracino presenta il suo libro "Ciao Shqipëria!" allo Slow Mill di Milano
04 marzo 2023 11:04
Ritorna a Manfredonia la seconda edizione del premio "Destination Marketing Awards"
06 settembre 2022 11:48
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