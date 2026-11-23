U'Black La Gradinata Est Manfredonia ricorda U'Black

Oggi in occasione del 13° anniversario dalla sua scomparsa, si terrà una messa nella parrocchia 'Santissima Trinità' alle ore 18:30.

"Caro fratello, caro U Black. È difficile trovare le parole per descrivere il vuoto che hai lasciato. Il silenzio che prima riempiva la curva, ora riempie la Gradinata Est.

Ma so che non te ne sei mai andato davvero. Vivi in ogni coro, in ogni bandiera. Si,bandiera: quella che ogni domenica sventola fiera. Vivi in ogni passo che facciamo. Ricordo le domeniche allo stadio,il tuo sguardo acceso dalla passione,la tua gioia contagiosa. Eri un fuoco che non si spegneva, un ultras nel cuore e nell'anima.

Hai unito le persone, hai dato voce ai nostri sogni. Questo ricordo non morirà mai. Mi manchi, fratello, più di quanto le parole possano dire.

Mi manchi tu, le tue risate, le tue discussioni, la tua voce che prendevo in giro. Ma so che ora sei insieme a tanti altri fratelli che hanno lasciato questo mondo e che, da lassù, vegli su di noi...su di me.

Siamo qui per portare avanti tutto. A gridare più forte per te. Perché il tuo nome e la tua memoria vivano per sempre. Ti voglio bene e ti porterò sempre nel cuore,fino alla fine dei miei giorni.

Riposa in pace,ultras.Riposa in pace,ultras. Riposa in pace, U'BLACK!"

Oggi in occasione del 13° anniversario dalla sua scomparsa, si terrà una messa nella parrocchia 'Santissima Trinità' alle ore 18:30.

Successivamente ci recheremo all'esterno della curva sud 'Pasquale Cotugno', per omaggiarlo.

U BLACK CON NOI