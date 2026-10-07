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L’11 OTTOBRE MONTE SANT’ANGELO CAMMINA IN ROSA: IN CITTÀ LA CAMMINATA E IL MAMMOMOBILE PER GLI SCREENING GRATUITI

Domenica 11 ottobre torna a Monte Sant’Angelo la Camminata in Rosa, giunta alla sua quarta edizione e inserita nel progetto “Monte Sant’Angelo Città per le Donne”: una giornata dedicata alla partecipazione, alla sensibilizzazione e soprattutto alla cultura della prevenzione.

Il ritrovo è previsto alle ore 9.45 in Piazza Giovanni Paolo II, con partenza della camminata alle ore 10.15. Il percorso attraverserà il centro cittadino fino a Piazza Beneficenza, dove proseguiranno le attività dedicate alla prevenzione.

Proprio nella Villa Comunale, presso Piazza Beneficenza, dalle ore 9 alle 13, saranno presenti le Unità Mobili Screening dell’ASL Foggia – Mammomobile e Papmobile, con la possibilità di effettuare gratuitamente:

* screening mammografico, donne dai 50 ai 69 anni;

* screening cervicocarcinoma, donne dai 25 ai 64 anni;

* screening colon-retto, donne e uomini dai 50 ai 69 anni;

* screening HCV, persone dai 36 ai 56 anni.

COME PRENOTARE GLI SCREENING

Compila il form https://forms.cloud.microsoft/Pages/ResponsePage.aspx…

scrivere a segreteriascreening@aslfg.it

contattare il numero verde 800 957 773.

“Vogliamo che questa giornata sia soprattutto un invito concreto a prenderci cura di noi stessi. La prevenzione può davvero fare la differenza e portare il Mammomobile e gli screening gratuiti nel cuore della città significa rendere questo messaggio ancora più vicino e accessibile a tutti. Invitiamo donne, uomini, famiglie, associazioni e scuole a partecipare: camminare insieme significa costruire una comunità più consapevole e attenta alla salute”, dichiara l’assessora al Welfare, Lea Basta.

La Camminata è organizzata dal Comitato UISP Provinciale – Sezione di Manfredonia, con il patrocinio degli Assessorati al Welfare e allo Sport del Comune di Monte Sant’Angelo e la collaborazione delle associazioni cittadine.

È possibile iscriversi e ritirare la t-shirt della Camminata presso AVIS, Centro Sociale San Michele, Accademia Calcio e Tabaccheria Eredi Villani. Le donazioni volontarie raccolte saranno devolute ad ANDOS e Komen, impegnate nella prevenzione e nella lotta ai tumori al seno.

Camminiamo insieme per la prevenzione. Per la salute. Per le donne.