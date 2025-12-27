Kiev bombardata nella notte: almeno 4 feriti

La notte tra il 26 e il 27 dicembre è stata segnata da un nuovo, violento attacco russo su Kiev. Missili ipersonici hanno colpito la capitale ucraina e l'area circostante, provocando danni a edifici r...

La notte tra il 26 e il 27 dicembre è stata segnata da un nuovo, violento attacco russo su Kiev. Missili ipersonici hanno colpito la capitale ucraina e l'area circostante, provocando danni a edifici residenziali e ferendo almeno quattro persone.

Escalation alla vigilia del vertice

L'offensiva arriva in un momento particolarmente delicato, a poche ore dal previsto incontro tra il presidente americano Donald Trump e il leader ucraino Volodymyr Zelensky a Mar-a-Lago, in Florida. Nella giornata di oggi si è svolta una telefonata congiunta tra i due leader e i vertici dell'Unione Europea.

Zelensky ha dichiarato che il piano di pace con gli Stati Uniti è pronto al 90%, ma Trump ha gettato acqua sul fuoco delle aspettative, mentre da Mosca arrivano segnali tutt'altro che distensivi: "Il piano di Kiev non funziona", ha commentato un portavoce del Cremlino.

Le forze armate ucraine denunciano un'intensificazione degli attacchi nelle ultime ore, con il lancio di oltre 130 droni, di cui 90 di tipo kamikaze. La popolazione civile continua a pagare il prezzo più alto del conflitto, mentre la comunità internazionale osserva con preoccupazione l'evolversi della situazione.