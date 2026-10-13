Andreas Muller non vuole far pace con Jonathan al GF Vip: “È un giocatore”, Marina lo appoggia

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Quella che si è creata tra Andreas Muller e Jonathan Kashanian al Grande Fratello Vip è una frattura che ad oggi sembra insanabile, da quando il loro rapporto ha iniziato a prendere una brutta piega non sono più riusciti a ritrovarsi.

Il ballerino non sembra avere dubbi in merito alla sua amicizia con il gieffino, pensa che sia finita e non ha nessuna intenzione di provare ad avere un chiarimento con lui. In varie occasioni c’è rimasto male a causa del suo comportamento, a parer suo scorretto in determinate situazioni, ed è per questo che preferisce tenere le distanze da lui nella casa più spiata dagli italiani.

Andreas Muller non vuole chiarire con Jonathan: al GF Vip si sfoga con Marina, lei lo sostiene

Durante una chiacchierata con Marina La Rosa il ballerino ha detto che che rispetto a modi, atteggiamenti e presenza dentro la casa ci sono delle risposte che lo portano verso una sola soluzione, cioè mantenere le distanze con Jonathan. Ha fatto sapere che lui non è così nella vita, solitamente riesce a trovare un modo di comunicare anche con le persone che gli stanno più antipatiche.

Andreas Muller ha poi detto che tutta la settimana lui non si prepara cosa dire a Jonathan Kashanian. A lui non piace il modo in cui il gieffino ascolta e rigira alcune cose ed è una cosa che pensa non lo dice per cattiveria. Ha poi aggiunto: “Perché dovrei dargli una seconda possibilità? È un giocatore“. Il gieffino anche stavolta ha trovato l’appoggio di Marina che gli ha detto che non gli piace avere un rapporto con una persona che pensa alla strategia in ogni cosa che gli si dice. La gieffina ha anche detto che lei fa finta che non ci sia nella casa del Grande Fratello Vip.