Javier Martinez stupisce i fans: cosa ha fatto l’ex gieffino

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Tra i concorrenti che hanno fatto parte del Grande fratello vi è stato Javier Martinez. Il 31enne ha preso parte all’edizione del reality show trasmessa nel 2024. Da quel momento, l’uomo è stato ospite di alcuni programmi e fatto da testimonial di alcuni brand. In queste ore, il compagno di Helena Prestes ha sorpreso il pubblico per una decisione. L’ex opposto della Terni volley academy ha pubblicato una storia nel suo profilo Instagram in cui si mostra visibilmente diverso. Javier Martinez infatti si immortala senza barba che ha da sempre caratterizzato il suo volo.

Javier Martinez senza barba stupisce i fans

Il pallavolista argentino ha sorpreso i suoi fans mostrandosi senza barba. Javier Martinez ha corredato il video su Instagram con il seguente commento: “Teniamo 24 anni per un po’.” Neanche a dirlo, il filmato ha scatenato le reazioni da parte degli utenti in rete ed in particolare dei suoi tanti fans che ancora oggi lo seguono con grande passione in seguito al suo percorso nella casa più spiata d’Italia. Un utente ha scritto: “Nuovo look di Javi sbarbatello da farsi crescere il barbone a rasarsi del tutto il passo è stato breve. Sono troppo curiosa di sapere la reazione che ha avuto Helena vederlo senza barba” mentre altri hanno invogliato il compagno di Helena Prestes a farsi crescere la barba.