Madonna Incoronata Il simulacro della Madonna Incoronata in pellegrinaggio al Policlinico di Foggia

Dal 23 al 30 novembre la Chiesa di San Giovanni di Dio del Policlinico di Foggia accoglierà il simulacro della Madonna Incoronata. Un appuntamento di spiritualità e condivisione promosso dall'Arcidiocesi di Foggia-Bovino e dall'Ufficio Diocesano di Pasto

IL SIMULACRO DELLA MADONNA INCORONATA IN PELLEGRINAGGIO AL POLICLINICO DI FOGGIA



Dal 23 al 30 novembre la Chiesa di San Giovanni di Dio del Policlinico di Foggia accoglierà il simulacro della Madonna Incoronata. Un appuntamento di spiritualità e condivisione promosso dall'Arcidiocesi di Foggia-Bovino e dall'Ufficio Diocesano di Pastorale della Salute. Una settimana di fede, preghiera e vicinanza a malati e operatori sanitari



Da lunedì 23 a lunedì 30 novembre, il simulacro della Madonna Incoronata farà tappa presso la Chiesa di San Giovanni di Dio del Policlinico di Foggia, nell'ambito della Peregrinatio Cittadina della Madonna Incoronata, dal titolo «Maria Porta dell'Avvento».



L'iniziativa, promossa dall'Arcidiocesi di Foggia-Bovino, attraverso l'Ufficio di Pastorale della Salute, in collaborazione con la Cappellania del Policlinico di Foggia, rappresenta un significativo momento di spiritualità rivolto all'intera comunità ospedaliera: pazienti, familiari, medici, infermieri, personale sanitario e cittadini, in preparazione al Tempo di Avvento, che ci porta alla festa di Natale, che inizierà Domenica 29 novembre.



Il programma prevede, per tutta la settimana, momenti quotidiani di ascolto e confessione con la presenza dei sacerdoti, dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle ore 17.00 alle 18.00.



Ogni giorno alle ore 12.00 sarà recitato l'Angelus, mentre alle ore 18.00 si terrà la recita del Santo Rosario.

La giornata inaugurale di lunedì 23 novembre, alle ore 11.30, sarà caratterizzata dall'arrivo del simulacro della Madonna Incoronata nella Chiesa del Policlinico, con un momento di preghiera e raccoglimento iniziale, a seguire la recita dell'Angelus, e la benedizione per tutta la comunità ospedaliera.

Gli appuntamenti liturgici proseguiranno mercoledì 25 novembre, alle ore 18.00 la recita del Rosario Meditato, giovedì 26 novembre, alle ore 17.15, con l'Adorazione eucaristica meditata, seguita alle 18.30 dalla Santa Messa. Mentre sabato 28 la messa vespertina è alle 18.30 3 e domenica 29 novembre le Sante Messa saranno celebrate alle ore 12.00 e alle 18.30.



Particolarmente significativo sarà il momento conclusivo di lunedì 30 novembre, alle ore 11.30, una Concelebrazione Eucaristica sarà presieduta da S.Ecc. Rev.ma Mons. Giorgio Ferretti, Arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, assieme ai Cappellani impegnati nell’assistenza religiosa degli ammalati del Policlinico e dell’Ospedale don Uva, del Cappellano Universitario, del Rettore del Santuario dell’Incoronata. Al termine della celebrazione è prevista la partenza del simulacro della Madonna Incoronata.

Un elemento particolarmente simbolico accompagnerà questa visita: la Madonna indosserà l'abito donato dalla Città di Foggia, segno del legame profondo tra la devozione mariana, la storia e l'identità della comunità cittadina.

La Peregrinatio vuole essere soprattutto un'occasione per portare un messaggio di speranza e consolazione nei luoghi della cura, affinché la presenza della Madonna sia non solo segno ma fonte di conforto e forza spirituale per chi attraversa la sofferenza e occasione per un momento di raccoglimento per quanti, ogni giorno, si prendono cura della vita degli altri.

La Madonna Incoronata incontra così la comunità del Policlinico: un pellegrinaggio che si fa testimonianza di fede, prossimità e solidarietà, nel segno di Maria, Porta dell'Avvento. Ufficio diocesano di Pastorale della Salute

Ufficio per le Comunicazioni Sociali Arcidiocesi di Foggia-Bovino