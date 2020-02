Il programma ufficiale del Carnevale di Manfredonia

Programma 67° Carnevale di Manfredonia

Mercoledì 23 Gennaio

Ore 18.30 – Palazzo dei Celestini: Auditorium “Cristanziano Serricchio”- Incontro di presentazione del programma ufficiale della 67^ edizione del Carnevale di Manfredonia con gli Istituti Comprensivi, i Gruppi Mascherati e le associazioni partecipanti.

Giovedì 13 Febbraio

Ore 19.00 – Piazza del Popolo – “Giovedì Grasso” – “U’ ball d’ Ze Peppe” serata tra danze popolari e folk sipontino con degustazione di prodotti tipici carnascialeschi.

Domenica 16 Febbraio

Dalle ore 9.30 – Zona industriale D46 S.S.89 Km. 173,610 c/o la Cittadella della Sicurezza – Museo Storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana di Manfredonia – “Un Carnevale al Museo”, grande festa in maschera, visite guidate, giochi e premi per i bimbi.

Mercoledì 19 Febbraio

Ore 15.00 – Centro Sportivo Sipontino – Stella Maris di Siponto – “Coppa Carnevale in Accademia”, quadrangolare esordienti 2008, ospite squadra calcistica Spal, con il responsabile della scuola calcio e affiliate Marco Aventi.

Ore 18.00 – Stadio Miramare – Triangolare di calcio Over 35 in maschera, a cura dell’associazione UISP di Manfredonia.

Giovedì 20 Febbraio

Ore 17.00 – Piazza del Popolo – “Slurp Slurp”, degustazione di prodotti tipici carnascialeschi a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Ore 18.30 – L.U.C. – Lungomare Nazario Sauro “Carnevale Senza Barriere” -, momento ludico per i ragazzi delle associazioni e delle case famiglia di Manfredonia, a cura dell’associazione PASER. Contest culinario “Le Allegre Castagnole” giunto alla sua 3^ edizione.

Ore 19,00 – Corso Manfredi – “Giovedì Grasso” in compagnia de: la banda musicale “La Ciambotta di Manfredonia Shitposting”, la Banda musicale dell’Istituto comprensivo “Perotto – Orsini”, le Majorettes e Mini majorettes della Scuola di Arti Sceniche “My Dance di Rita Vaccarella” e l’animazione di “PartyconGheghe’’.

Venerdì 21 febbraio

Ore 15.00 – Palestra Istituto Don Milani – “Sport Colorato” – Progetto Borgo Bambino, calcio, pallavolo e pallacanestro, a cura dell’Associazione UISP di Manfredonia.

Sabato 22 Febbraio

Ore 15.00 – Piazza del Popolo – Ze Pèppe p’cninn ve scappann 3^ edizione gara di corsa dei bambini/ragazzi a cura dell’associazione UISP di Manfredonia. Partenza e raduno in Piazza del Popolo.

Ore 20.00 – Corso Manfredi – “Il Matrimonio di Ze Pèppe”. Rievocazione dell’arrivo in città e matrimonio delle maschere iconiche del Carnevale di Manfredonia “Ze Pèppe e Siponta”. Tradizionale appuntamento per le vie del centro, a cura dell’associazione “Rosa dei Venti” di Salvatore Esposto e la collaborazione di Fortunato Gentile, Arturo Di Rienzo e Andrea Gambuto.

Domenica 23 Febbraio

GRAN PARATA DELLE MERAVIGLIE E DEI GRUPPI MASCHERATI

Ore 10.30 – Gran parata delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati, con la partecipazione degli alunni degli istituti comprensivi della città, delle associazioni e dei gruppi spontanei.

Con la presenza de: le Principesse del Carnevale accompagnate dalle Principessine, le Mini Majorette della Scuola di Arti sceniche “My dance” di Rita Vaccarella, le Jeep Willys dei “piccoli pompieri” del Museo Storico dei Pompieri di Manfredonia, la banda musicale Città di Manfredonia e dell’Istituto Comprensivo “Croce-Mozzillo”.

Presentano Matteo Perillo e Annarita Granatiero.

Animazione a cura de “I Forbicioni” Lello Castriotta e Franco Rinaldi, Blue Note Project di Vincenzo e Maria D’Oria.

Raduno dei partecipanti: Sfilata delle Meraviglie da Piazza delle Libertà, Gruppi Mascherati Viale di Vittorio (da Ponte Lungo a ex mattatoio).

Percorso:Via di Vittorio, Piazza della Libertà, Viale Aldo Moro, Piazza Marconi, Lungomare

Nazario Sauro, Largo Diomede (termine sfilata). Esibizione finale nei pressi del L.U.C.

con animazione e la conduzione a cura di Micky Bottalico e Carlo Cinque.

Dalle ore 10.30 – Piazza del Popolo- “Slurp slurp”, degustazione di prodotti tipici carnascialeschi a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Dalle Ore 16.00 – Corso Manfredi – “La città che vogliamo” – apertura straordinaria pomeridiana e serale delle attività commerciali del centro storico, proposta e coordinata dall’associazione A.M.A. di Manfredonia.

Ore 16.00 – Piazza del Popolo – Progetto T.E.R.R.A. (Talenti Empowerment Risorse Reti per gli Adolescenti): coordinamento a cura della Coop. Santa Chiara di Manfredonia in collaborazione con le associazioni “Non solo Arte”, “Teatrocinque”, “I Cumpari Spampanati”, “Terra Aria Acqua Fuoco”, “Maria Madre di Misericordia”, “PASER Manfredonia”, “Associazione Arcobaleno”.

Ore 16.00 Officina Terra che incanta: ruralità e tradizioni, degustazione prodotti tipici del

Carnevale di Manfredonia.

Ore 17.30 Officina Terra che motiva a cura della Coop. Santa Chiara presentazione di

Matteo Perillo e Stefania Troiano;

Officina Terra che suona a cura dei “Cumpari spampanati” con balli folkoristici del

Gargano;

Officina Terra che emoziona a cura di “Teatrocinque” di Vittorio Tricarico presenta

“A la vecchje sòcje”;

Officina Terra che crea a cura dell’associazione “Non solo Arte” di Maria Grazia

Muscatiello, allestimenti in cartapesta sipontina.

Istituti comprensivi partner: “Don Milani uno + Maiorano”, “Ungaretti + Madre Teresa di Calcutta”, “Zapponeta + Borgo Mezzanone”.

Alla manifestazione parteciperanno il duo cabarettistico de “I Forbicioni” e la banda caratteristica de la “Ciambotta Shitposting”.

Ore 18.30 alle 21.00 – Corso Manfredi – “Carnival Folk”, spettacolo itinerante del gruppo folk “La Pacchianella” di Monte Sant’ Angelo, tra folklore e tradizione del Gargano, coordinati da Ciro Murgo responsabile del dipartimento arte e tradizioni della Pro Loco di Manfredonia.

Ore 20.00 – Piazza del Popolo – “Carnival Talent Show” , evento in cui si darà spazio a giovani musicisti della Capitanata. Un contest musicale rivolto a band emergenti, sotto la direzione artistica della DAM- Accademia Musicale di Manfredonia. Ospite d’eccezione, direttamente da Zelig: Pino Campagna.Presenta Cristina Bisceglia.

Ore 20.00 – Piazzetta Mercato – Dj Beppe Pacillo a cura del Bar InPiazzetta.

Lunedì 24 Febbraio

Ore 9.30 – Stadio Miramare- “Calcio in Maschera in Accademia”,

Esordienti 2007/2008, Pulcini 2010, dalle ore 11,00 Piccoli amici 2013/2014/2015, Primi Calci

2011/2012, Pulcini 2009

Ore 18.00 – Casa di riposo “Anna Rizzi” – “Carnevale per tutti”, degustazione di prodotti tipici a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Martedì 25 Febbraio

GOLDEN NIGHT- GRAN PARATA DEI GRUPPI MASCHERATI

Ore 18.30 – Gran parata dei Gruppi Mascherati, con la partecipazione delle associazioni e gruppi spontanei partecipanti: MagicaBoola-La Fenice, Anime del Sud, Gymnasia&Friends, Neverland, New Generation, Delphinia, LiceoEdition, Toniolo &Co, RoncalliMovement, La Ciambotta di Manfredonia ShitPosting. Apre la sfilata la banda dell’Associazione musicale “SisteMus”, diretta dal Maestro Michele Guerra.

Spettacolo a conduzione di Michele Bottalico, Vincenzo D’Oria e Gabriella Spagnuolo.

PERCORSO: Raduno Piazza della Libertà – Viale Aldo Moro – Piazza Marconi – esibizione finale in Piazza del Popolo con il Rete Smash Live e la partecipazione dei Dj e speaker di Rete Smash.

Ore 9.30 – Stadio Miramare – “Calcio in maschera”, torneo di calcio in maschera organizzato dall’A.S.D. Nuova Salvemini di Manfredonia con la partecipazione “Manfredonia Calcio”, “Accademia Manfredonia” e “Body Art”, i cui protagonisti saranno i bambini, appartenenti alle varie categorie di calcio, che dovranno indossare una maschera o truccarsi.

Ore 9.30/11.00 Categoria Esordienti (2007-2008) e Categoria Pulcini (2009-2010)

Ore 11.00/12.30 Categoria Primi Calci (2011-2012) e Piccoli Amici (2013-2014)

Durante il torneo, non mancherà la musica, le esibizioni da parte della Scuola di Danza “Etoile”. A seguire le premiazioni e, in seguito, il buffet a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Dalle ore 15.00 – Piazza del Popolo- “Slurp Slurp”, degustazione di prodotti tipici a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Ore 16.30 – Palazzo dei Celestini Auditorium “Cristanziano Serricchio”- Laboratorio di Cartapesta, Officina Terra che Crea: arti e mestieri, a cura dell’Associazione “Non solo Arte” di Maria Grazia Muscatiello. Officina del progetto T.E.R.R.A., coordinato sul territorio pugliese dalla Cooperativa “Santa Chiara.

Dalle ore 18.00 – LUC, Lungomare Nazario Sauro – “La Socia dell’Arcobaleno”, ballo per tutti nella tradizione sipontina, a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Ore 20.00 – Piazzetta Mercato – Dj Teo Valentini a cura del Bar della Piazzetta.

Ore 21.00 – “U Cunzùl’” e accensione di Ze Pèppe – Rappresentazione del funerale di Ze Peppe, partenza da Piazza Marconi e arrivo presso Piazzale Ferri, a cura dell’associazione “Rosa dei Venti” di Salvatore Esposto, con la collaborazione di Fortunato Gentile, Arturo De Rienzo e Andrea Gambuto.

Giovedì 27 Febbraio

Ore 16.30 – Palazzo dei Celestini auditorium “Cristanziano Serricchio”- Laboratorio di Cartapesta, Officina Terra che Crea: arti e mestieri, a cura dell’Associazione “Non solo Arte” di Maria Grazia Muscatiello. Officina del progetto T.E.R.R.A., coordinato sul territorio pugliese dalla Cooperativa “Santa Chiara”.

Dalle ore 17.00 – Piazza del Popolo- “Slurp Slurp”, degustazione di prodotti tipici carnascialeschi a cura dell’Associazione Arcobaleno.

Ore 18,30 – R.S.A.A. Stella Maris di Siponto – “Socia Cric Croc e Manc’Angine”, si festeggia il Carnevale insieme con scherzi, maschere e degustazione di prodotti tipici carnascialeschi.

Ore 19,00 – Corso Manfredi – “Giovedì X Tutti”, in compagnia della banda “La Ciambotta”, la Banda musicale del Perotto, Majorettes e Mini majorettes della Scuola di Arti Sceniche “My Dance” di Rita Vaccarella e l’animazione di “PartyconGheghe’’.

Ore 20.00 – Piazzetta Mercato – Silente Disco: Dj Teo Valentini, Mirko HP, E.M.A. vs Davide DP a cura del Bar InPiazzetta e dell’Associazione Coltiviamo l’Amicizia.

Venerdì 28 Febbraio

Ore 15.00 – Palestra Istituto Don Milani – “Sport Colorato”, Progetto Borgo Bambino, calcio, pallavolo e pallacanestro, a cura dell’Associazione UISP di Manfredonia.

Sabato 29 Febbraio

GRAN PARATA SERALE DELLE MERAVIGLIE E DEI GRUPPI MASCHERATI E NOTTE COLORATA

Ore 18.00- Partenza della Gran Parata notturna delle Meraviglie e dei Gruppi Mascherati, con la partecipazione degli istituti comprensivi della città, delle associazioni e dei gruppi spontanei, delle Principesse del Carnevale, insieme alle Principessine, le Mini Majorette della Scuola di Arti sceniche “My Dance” di Rita Vaccarella e della Banda musicale Città di Manfredonia.

Conduzione dello spettacolo a cura di Matteo Perillo, Michele Bottalico e Francesca Iagulli.

Animazione a cura de “I Forbicioni” Lello Castriotta e Franco Rinaldi, Blue Note Project di Vincenzo e Maria Bottalico.

In Piazza Marconi, spettacolo e performance di artisti mangiafuoco del Museo Storico dei Pompieri di Manfredonia.

Raduno dei partecipanti: Sfilata delle Meraviglie dal Parco Giochi Castello a Via del Porto, Gruppi mascherati da Piazzale Ferri a Via dell’Arcangelo.

Percorso: Largo Diomede, Lungomare Nazario Sauro, Piazza Marconi (termine sfilata)

Presso il L.U.C. animazione e conduzione a cura di Carlo Cinque e Gabriella Spagnuolo.

Ore 15.00/24.00 Piazza del Popolo- “Slurp Slurp”, degustazione di prodotti tipici a cura dell’Associazione Arcobaleno.

Ore 21.00 – Centro Storico Piazza del Popolo – Esibizione della Corale Pop Warm Up con la partecipazione straordinaria dell’artista Marika Di Felice direttamente da Sanremo Doc.

Inizio della NOTTE COLORATA, la notte più pazza della Puglia. Animazione, divertimento e degustazioni di prodotti tipici nelle vie più belle e caratteristiche del centro storico.

Ore 22.00 – Piazza Papa Giovanni XXIII –Spettacolo Musicale.

Ore 22.00 – Piazzetta Mercato – Dj Andrea Cubano e Giovanni Nenna in…”le cubane” a cura del Bar InPiazzetta.

Domenica 01 Marzo

Ore 18.00 – Piazza del Popolo – “Rottura della Pentolaccia”, con animazione di “PartyconGheGhè” e degustazione prodotti tipici del Carnevale a cura dell’Associazione Arcobaleno di Manfredonia.

Evento a cura del progetto T.E.R.R.A. coordinato sul territorio pugliese dalla Cooperativa Santa Chiara.

Ore 18.30 – Casa di Riposo “Anna Rizzi” – Socia delle Pantere Grigie , serata di animazione con rottura della Pentolaccia con gli ospiti della Casa di Riposo, a cura dell’associazione P.A.S.E.R.

Ore 20.00 – Teatro Comunale Lucio Dalla – Galà di chiusura della 67^ edizione con premiazione delle scuole e dei gruppi mascherati partecipanti e incoronazione della Principessa del Carnevale.

EVENTI COLLATERALI

SABATO 22 FEBBRAIO

• Ore: 17,00 – Piazza Papa Giovanni XXIII –Visita Guidata al Museo Diocesano (Si accede previa prenotazione al tel. 0884 271903).

DOMENICA 23 FEBBRAIO

• Ore 16.00 – Visita al Museo Nazionale di Manfredonia, Centro Storico e botteghe artigiani a cura del Touring Club Italia – Club di Territorio di Manfredonia (contatti 0884 271903 – cell. 347 4772529).

• Apertura straordinaria degli Ipogei Capparelli dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Evento a cura dell’Associazione S.C.I.C. di Matteo Cotrufo (pdc 333 3217803)

• Apertura straordinaria degli Ipogei di Siponto dalle ore 15.00 alle ore 18.00. Evento a cura dell’Associazione Archeoclub di Manfredonia con Aldo Caroleo (pdc 338 4485344)

Dal 23 al 25 Febbraio

Una “Metropolis Colorata”

Esposizioni presso l’info point ubicato in Piazzetta Mercato di opere e manufatti realizzati dagli ospiti delle strutture del Consorzio Metropolis. La mostra si pone come un momento altamente gratificante, a conclusione di un percorso laboratoriale mirato di reintegrazione sociale e partecipazione ad eventi culturali e socializzanti ad opera degli ospiti delle strutture del Consorzio Metropolis nella provincia di Foggia. In particolare il consorzio Metropolis ha nel territorio diverse realtà: Casa per la Vita “Alba Chiara” di San Giovanni Rotondo, Casa per la Vita “Franco Basaglia” di Manfredonia, Crap Dedicata Autori di Reato “Penelope” di Foggia, Crap Dedicata “Chirone” di Siponto, Comunità Alloggio “Don Aldo Prato” di San Severo e la Comunità Alloggio “Alda Merini” di San Severo.

DOMENICA 01 MARZO

• Apertura straordinaria degli Ipogei Capparelli dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Evento a cura dell’Associazione Scic di Matteo Cotrufo.

• Apertura straordinaria degli Ipogei di Siponto dalle ore 10.00 alle ore 13.00.

Evento a cura dell’Associazione ArcheoClub di Manfredonia con Aldo Caroleo.

.FOTOCORIANDOLO

“Manfredonia Fotografica” presenta la IX edizione del concorso fotografico “Il Fotocoriandolo”, patrocinato dalla FIAF 2020S2. Il Concorso è aperto a tutti i fotografi e si divide in 4 sezioni: Tema BN Libero bianconero (Valido statistiche FIAF), Tema CL Libero colore (Valido statistiche FIAF), Tema VRA CARNEVALE NEL MONDO (Valido statistiche FIAF), Tema NA NATURA (Valido statistiche FIAF). Scadenza iscrizioni 03 Marzo 2020. Premiazione e mostra 21 Marzo 2020.

Per informazioni:

WEB: www.manfredoniafotografica.it

E-mail: manfredoniafotografica.it @gmail.com

Cell: 339/7815633

“VIGNETTA IN VETRINA”

Disegni satirici curati da Paolo Riccardi ed esposti in sei vetrine di altrettanti negozi in Corso Manfredi: Nuvola Rossa, Gasp Cosmopolitan, Lama Optical, Ottica Gionetti, Paglione, Vintage Store. Le vignette saranno esposte per tutto il periodo di Carnevale