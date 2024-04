Il Paradiso delle Signore anticipazioni, addio inaspettato

Il Paradiso delle Signore anticipazioni: clamoroso addio in arrivo! Le prossime puntate della soap ambientata nel grande magazzino milanese ci porteranno al gran finale dell’ottava stagione. Prima della fine, però assisteremo all’uscita dal cast di un personaggio fondamentale, di chi si tratterà?

Il Paradiso delle Signore ecco cosa succederà a un personaggio che uscirà di scena

Il Paradiso delle Signore è trasmessa, dal lunedì al venerdì, da Rai 1, il successo ottenuto dalla fiction ha superato anche la più rosea prospettiva. L’ottava stagione è quasi terminata e durante la prossima estate verrà girata la nona stagione.

In attesa che questa stagione termini, per la programmazione estiva, non mancheranno clamorosi colpi di scena. Tra questi avverrà l’addio di uno dei personaggi più amati. Scendiamo nei particolari!

Un clamoroso addio al Paradiso delle Signore

Gli intrecci amorosi tra i protagonisti hanno coinvolto, da sempre la soap e le Veneri. Nelle ultime puntate tornerà Marta e turberà non poco Vittorio che si allontanerà sempre più dalla sua Matilde. Salvatore nutre un sentimento per Elvira, però la donna sta con Tullio.

Infine Maria sarà combattuta fra Vito e Matteo. La grande stilista dell’atelier milanese, impersonata dall’attrice Chiara Russo lascerà davvero il cast? Maria vivrà una lotta interna, i suoi sentimenti sono altalenanti.

Il Paradiso delle Signore, chi scegliere tra Vito e Matteo?

La giovane sarà combattuta fra due persone che l’hanno coinvolta emotivamente e sentimentalmente. Si tratta del suo vecchio amore Vito, e Matteo, il contabile con cui è subito scattato il colpo di fulmine e la passione.

Matteo, dopo un viaggio di lavoro a Parigi in cui le è stato proposto anche di lasciare Milano proprio per fare carriera nella capitale francese, sembrerebbe il preferito, un colpo di scena mescolerà le carte in tavola.

Maria Puglisi interpretata da Chiara Russo lascia il cast

Maria parlerà con Vittorio relativamente alla proposta di lavoro a Parigi e chiederà se può Vittorio sarà dispiaciuto ma le dirà che è libera di farlo. Il Paradiso delle Signore perderà molto. In ogni caso le verrà chiesto di occuparsi di due collezioni giovanili, prima di andare via.

Defois proporrà un suo stilista per sostituire Maria ma Vittorio affiderà la linea femminile a Botteri. Inoltre

Vittorio chiederà a Maria di restare fino alla fine della fiera campionaria. Tutto finirà con un abbraccio. Maria è pronta a trasferirsi a Parigi assieme al suo Matteo.

Il giovane sarà pronto ad accompagnare la Venere, però sparirà nel nulla. Maria partirà ugualmente per iniziare una nuova carriera.

Torneremo presto con Il Paradiso delle Signore e le anticipazioni!