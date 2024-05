La storia di Monica, la giovane autista di Autobus della provincia di Foggia

Si chiama Monica, giovanissima donna che oggi è stata assunta in qualità di operatore di esercizio (autista) presso una nota azienda di trasporto pubblico locale della nostra provincia.

Una passione, la sua, coltivata fin dalla più tenera età, che si spera sia di esempio per altre donne e aziende del territorio. Infatti, purtroppo, luogo comune vuole che condurre mezzi pesanti sia un lavoro appannaggio “esclusivo” o comunque preponderante del genere maschile.

Ben vengano dunque questi episodi, che si spera siano sempre più frequenti, sia nel settore pubblico che in quello privato. Affinchè finalmente la parità di genere si affermi anche nella nostra provincia, come già avviene in altri territori d’Italia e d’Europa.

Di seguito la video-intervista.