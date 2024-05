Tempesta d’amore anticipazioni, Vanessa e Carolin cedono alla passione

Non è possibile mettere a tacere il cuore e grazie a Tempesta d’amore anticipazioni scopriamo che Vanessa e Carolin si lasciano andare alla passione. Nei prossimi episodi della soap bavarese, l’affascinante

nipote di Alfons cederà ai suoi sentimenti per Carolin Lamprecht. Che accadrà negli episodi presto trasmessi in Italia su Rete 4?

Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Vanessa vorrà Max?

Vanessa si troverà presto tra due fuochi, la scelta non sarà facile! Ella ha sempre sognato di formare una famiglia con l’amato Max, ora però conoscerà Carolin e scoprirà di provare attrazione verso una donna. La Lamprecht proverà lo stesso sentimento, anche se non sarà convinta come l’amica.

Carolin verrà delusa dal comportamento altalenante della sua amata. Per questo motivo, si allontanerà dall’amica, spingendola, senza volerlo fare, verso Max. La Sonnbichler, anche se ama la Lamprecht, confesserà il suo progetto di creare una “famiglia tradizionale” insieme al fidanzato.

Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Vanessa e Carolin cedono alla passione

Carolin proverà a superare le proprie pene d’amore con un’escursione a cavallo, finirà però per avere un incidente. Il luogo in cui avverrà il triste episodio sarà di fronte alla baita in cui Vanessa era intenta a preparare una sorpresa romantica per il suo Max.

La Sonnbichler correrà a soccorrere la Lamprecht, la porterà nella baita per prestarle le prime cure. L’improvvisa e imprevista vicinanza tra le due donne farà emergere l’irresistibile attrazione. Vanessa e Carolin cederanno, così, alla passione, farànno l’amore per la prima volta. Che accadrà in seguito?

Il triangolo tra Vanessa, Max e Carolin ci regalerà molte emozioni e colpi di scena a non finire!