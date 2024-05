Viola come il mare 2 la serie è a rischio chiusura!

I fan di Viola Come il Mare 2 serie tv trasmessa da Mediaset, potrebbe chiudere. Il motivo è inaspettato, sembra ci siano stai problemi sul set. La seconda stagione della fiction trasmessa da Canale5 con Francesca Chillemi e Can Yaman riporta il sito di Davide Maggio va alla grande. I dati Auditel riportano che sono più di 3 milioni i telespettatori che la seguono.

Viola Come il Mare 2 rischia chiudere, per quali motivi?

Le puntate già trasmesse e quelle in streaming, su RaiPlay, mostrano una storia che appassiona, grazie alle vicende della giovane protagonista Viola Vitale. Grande sia la trama che il casting, anche se, purtroppo, di recente strane motivazioni potrebbero portare a una chiusura definitiva della serie.

Non c’è niente di ufficiale, sono solo ipotesi, i fan hanno temuto la chiusura. Siamo solo all’inizio di questa nuova avventura, l’andamento degli ascolti sarà fondamentale. Francesca e Can sono tornati sul piccolo schermo con Viola Come il Mare 2.

Non sappiamo ancora se Viola e Demir sono fratelli. La giornalista, intanto, è sempre più vicina più al nuovo PM Matteo Ferrara. L’ispettore diverrà geloso, ci saranno inoltre Intrighi amorosi misti alle indagini. Purtroppo l’attore turco e l’ex Miss Italia, nella vita reale sembra non vadano affatto d’accordo.

Nell’intervista da Silvia Toffanin a Verissimo, il tentativo di nascondere questi contrasti non è servito

Entrambi hanno affermato che sul set va molto bene tra di loro, anzi il rapporto è ancora più profondo. Deianira Marzano rivelato che “pare ci siano stati screzi. Su molte cose non si trovavano e se noti non si seguono neanche più. Ci sono state molte lamentele da parte di entrambi sul set“.

All’inizio c’era un presunto flirt, poi una bella amicizia e ora sembra si scontrino spesso. I due lavorano in modi totalmente diversi. Ecco perché esiste il rischio di chiusura dell’attesa soap!