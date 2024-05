Meteo Puglia, pronti per un weekend quasi estivo?

Punte di 28 gradi sulla Puglia, esattamente nel Foggiano, nel weekend dell’11 e 12 maggio!

Stabilità e temperature calde, per il periodo, ci accompagneranno per tutto il fine settimana in Puglia.

Alcuni disturbi nuvolosi nella giornata di sabato solo nel barese, tarantino e basso Salento.

Sulle coste, ovviamente, le temperature saranno mitigate da un mare ancora fresco.

L’analisi di 3BMETEO

Già a partire da domani comporterà un graduale miglioramento del tempo anche sulle regioni meridionali e nel weekend le condizioni si mostreranno in gran parte stabili sulle nostre regioni. Residue infiltrazioni fresche settentrionali comporteranno però la formazione di un po’ di variabilità pomeridiana sui rilievi appenninici, specie su quelli del Sud, mentre sul finire della settimana altre infiltrazioni umide, questa volta dai quadranti occidentali, determineranno un po’ di variabilità anche in prossimità dell’arco alpino. Altrove sarà invece il sole a prevalere in questo secondo weekend di maggio, caratterizzato anche da un rialzo termico che renderà il clima molto gradevole su tutta Italia.