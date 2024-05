Sonia Bruganelli, rotto il silenzio sul flirt con Angelo Madonia: “Non ho intenzione di…”

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno facendo impazzire il gossip in queste ultime ore. L’ex moglie di Paolo Bonolis ed il ballerino di Ballando con le stelle sono stati più volte paparazzati insieme. In due sono stati visti in Spagna in più di una occasione. Lei inoltre è stata notata entrare nel portone di casa di Angelo Madonia dopo un giro in auto a Roma. Tutto questo è bastato per accendere il gossip su un presunto flirt. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto incriminate per poi interpellare il maestro di danza di Ballando con le stelle che ha voluto dire la sua sul rapporto con l’ex moglie di Bonolis. L’uomo infatti ha dichiarato le seguenti parole: “Sono single dopo che mi sono lasciato setti mesi fa. Sonia Bruganelli è una cara amica. Non la conosco da tempo. E’ una persona simpaticissima e intelligente”.

Sonia Bruganelli e Angelo Madonia sono solo amici

Angelo Madonia ha riferito di aver conosciuto Sonia Bruganelli quando si è recata in Spagna a vedere Ballando con le stelle. Il ballerino ha dichiarato che entrambi hanno amici in comune. L’uomo inoltre ha risposto alle chiacchiere che volevano l’opinionista dell’Isola dei famosi 2024 entrare a casa sua, tanto da dichiarare: “Essendo un genitore preferisco passare le mie giornate con le miei figlie e con pochi amici. Mi piace organizzare serate in casa e cucinare per gli altri.” Anche l’ex moglie di Bonolis intervistata da Casa Chi ha voluto dire la propria versione dei fatti, confermando quanto detto dal ballerino. La donna ha poi aggiunto: “Io come Bastianich vado a fare l’imprenditrice anche all’estero. Nelle vesti dell’imprenditrice mi sono mossa nel mondo spagnolo, però non ho intenzione di aprire una scuola di ballo ma si parla di progetti futuri.”