Uomini e Donne, la rivelazione di Brando dopo la scelta: “E’ stato strano”

Brando ha rilasciato un’intervista al settimanale DiPiù dove ha parlato del suo percorso avvenuto a Uomini e Donne. L’ex tronista ha spiegato perché la sua scelta è ricaduta su Raffaella Scuotto. Il giovane infatti ha ammesso: “E’ stato davvero strano, poi l’ho presa e portata nel luogo che più amo al mondo ovvero Venezia.” In quella città lagunare, i due innamorati hanno trascorso il loro primo fine settimana romantico. In quell’occasione, Brando ha capito di avere molta sintonia con la sua scelta mai provata con nessuna prima. Nonostante i sentimenti puri che prova per Raffaella, ha detto di credere che la convivenza sia una mossa azzardata. L’ex tronista di Uomini e Donne ha detto che è troppo presto visto che si conoscono da poco tempo.

Uomini e Donne: Brando vuole diventare attore come sua zia Laura

Intervistato da DiPiù, Brando ha detto che Raffaella Scuotto ha le idee più chiare di lui sul suo futuro. Il giovane infatti è ancora alla ricerca di un’occupazione stabile dopo aver lavorato due anni come maestro di sci. Brando tuttavia ha un sogno nel cassetto visto che è il nipote di Laura Ephrikian, l’ex moglie di Gianni Morandi. Il ragazzo ha deciso di dare una svolta alla sua vita dopo due anni passati sulle piste da sci sopratutto ora che ha trovato un amore così bello con Raffaella. Il giovane ha intenzione di prendere lezioni di recitazione per seguire le orme di sua zia.