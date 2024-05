Il 26 e 27 luglio a Monte Sant’Angelo ci sarà la XIII edizione de Il Raduno dei Suonatori di Tarantella, un evento imperdibile nel cuore del Gargano. Siete pronti a lasciarvi coinvolgere dal ritmo travolgente della tarantella?

Con grande entusiasmo annunciamo le date della XIII edizione de Il Raduno dei Suonatori di Tarantella, un evento che celebra la musica tradizionale e la cultura popolare del Gargano. L’appuntamento è fissato per venerdì 26 e sabato 27 luglio, nel suggestivo centro storico di Monte Sant’Angelo.

La manifestazione è organizzata e diretta da Studio Uno di Peppe Totaro e dall’Associazione Museca, con il sostegno del Comune di Monte Sant’Angelo e della Regione Puglia.

Il Raduno dei Suonatori di Tarantella è un’occasione unica per vivere l’autenticità e la passione che animano la cultura popolare del Gargano, in un contesto di festa e condivisione. Il programma dettagliato, che sarà reso noto a breve, promette di essere un viaggio emozionante attraverso i suoni e i colori della nostra terra. Il festival si conferma come uno dei momenti più attesi per gli amanti della tarantella e della cultura popolare del Sud Italia.

L’evento, che ogni anno coinvolge centinaia di suonatori e danzatori, attira migliaia di visitatori da tutta Italia e dall’estero, sarà un’occasione imperdibile per immergersi nella tradizione musicale garganica e per scoprire le bellezze di Monte Sant’Angelo.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti, vi invitiamo a seguire i nostri canali ufficiali.

STUDIOUNO di Totaro Giuseppe

[Ufficio Stampa del Raduno dei Suonatori di Tarantella]