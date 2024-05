Manfredonia, autocarro distrugge diverse vetture in sosta

La segnalazione di Radio Manfredonia Centro ha dell’incredibile: nel primo pomeriggio di oggi a Siponto, in viale Stella Maris, proprio dinanzi alla Casa di Riposo, già in passato teatro di incidenti simili, un autocarro ha distrutto diverse vetture in sosta ed è fuggito.

L’autista di un autocarro, una volta imboccata tale strada stretta, anziché fare retromarcia e manovra per tornare lungo la strada che aveva percorso fin lì, ha preferito proseguire distruggendo tutte le auto in sosta, provocando danni per migliaia di euro.