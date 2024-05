Terra amara anticipazioni domani 10 maggio: Betul attenta alla vita di Zuleyha

Tanti colpi di scena accadranno nel corso della puntata di Terra amara trasmessa domani 10 maggio su Canale 5. Betul ingaggerà alcuni scagnozzi per rapire Colak e mettere in azione un piano per assassinare Zuleyha. Uno dei complici di Betul arriverà alla villa con l’auto di Colak, fingendosi un suo uomo per invitare Zuleyha a incontrarsi con il suo capo nella foresta di Sivrikaya, dove le verrà rivelato il nascondiglio di Abdulkadir. Il piano però rischierà di venire meno quando Cetin accompagnerà Zuleyha al finto incontro. Le anticipazioni di Terra amara rivelano che Betul attirerà Zuleyha in una trappola dove cercherà di ucciderla con la pistola di Colak. Il piano però fallirà, tanto che la figlia di Sermin sarà costretta a fuggire.

Terra amara anticipazioni: Colak rimane ferito da un uomo

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la puntata scritta il 10 maggio rivelano che Zuleyha e Colak decideranno di vendicarsi di Betul ma questa volta alla maniera di Zuleyha. Gaffu, invece, vorrà far pubblicare una sua lettera corredata di foto sugli annunci matrimoniali del corriere. Per questo, l’uomo andrà dal fotografo e da Tahir a tagliarsi i capelli per poi assistere ad una lite tra Zuleyha e Colak. Proprio quest’ultimo verrà ferito da un uomo che dimostrerà di avere un conto in sospeso con lui. Il nuovo arrivato sparerà al petto dell’anziano uomo generando il panico in paese. Infine Hakan cercherà di convincere Fikret della sua innocenza in merito alla fuga di Abdulkadir.