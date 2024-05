Foggia, i bidoni della differenziata buttati nella spazzatura

Nel quartiere Ferrovia alcune attività commerciali continuano a mostrare il proprio risentimento verso la raccolta differenziata porta a porta.

Siamo nell’angolo della vergogna, tra via Trieste e via Monfalcone. Oggi i marciapiedi sono quasi sgombri dai rifiuti che quotidianamente vengono lasciati dagli incivili (c’è qualche cartone della birra, a dir la verità). Ciò che ci preme segnalare, tuttavia, è l’atto di rappresaglia compiuto in mattinata: due bidoni della raccolta porta a porta sono stati gettati nell’immondizia.

Dai codici si può risalire all’attività commerciale alla quale sono stati affidati e sanzionarla. Lo abbiamo già detto in passato e lo ripetiamo oggi, sperando che il Comune di Foggia intervenga finalmente sulla questione. Il silenzio che vige da mesi su questo problema si sta facendo sempre più pesante.