Alessandro Borghi a Belve, dalla malattia al sesso

Tutti attendevano Fedez, ma l’intervista più interessante di ieri a “Belve” è stata sicuramente quella di Alessandro Borghi, il camaleonte del cinema italiano.

L’INTERVISTA COMPLETA A BELVE

ALESSANDRO BORGHI E L’OSSESSIONE PER IL SESSO

Reduce dalla serie SuperSex, dove interpretava Rocco Siffredi, ha detto: “Mi piace il sesso. E mi piace tanto. Quindi sì, ne sono ossessionato. È il mio pensiero fisso”.

E alla domanda di Francesca Fagnani “Quante volte ci penso durante il giorno?” Alessandro Borghi ha risposto: “Ogni sei pensieri, uno è dedicato al sesso. Sicuramente uno all’ora. E in tutte le sue forme, diciamo”.

L’intervista diventa più piccante quando gli si chiede se ha mai desiderato un uomo: “Se ho mai avuto un innamoramento per un uomo? No, ma secondo me qualcosa che ci è andato molto vicino. L’affetto e l’amore che provo per alcuni miei amici è una cosa che arriva all’innamoramento. Poi non so, non siamo mai andati a letto. Però mai dire mai“.

L’attore ha parlato anche della Sindrome di Tourette, di cui è affetto, un disturbo neurologico caratterizzato da tic multipli ripetuti, motori e vocali.

Ai suoi tic, ha spiegato, dà il significato di una reazione neurologica al rapporto “con il mio corpo, che è complesso, di uno che è stato cicciottello ma è dimagrito, e fatica ancora a dimagrire con un lavoro che chiede in continuazione di perdere e prendere 20 kg. Secondo me il mio corpo ad un certo punto mi ha anche un po’ abbandonato e ho faticato a riprendere le redini”, ha concluso.