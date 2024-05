Pietra, Biccari e i sentieri della Puglia nella Settimana Identitaria

Sabato 11 e domenica 12 maggio focus su progetti e potenzialità di sviluppo del territorio

PIETRAMONTECORVINO (Fg) – Entra nel vivo la “Settimana Identitaria” di Pietramontecorvino, rassegna di eventi che proseguirà fino al 19 maggio. Sabato 11 e domenica 12 maggio 2024 si discuterà del presente e del futuro delle aree interne: come trasformare in sviluppo reale le potenzialità paesaggistiche, le unicità di un patrimonio culturale e ambientale, per invertire la tendenza allo spopolamento? Sabato 11 maggio, alle ore 10, nel Palazzo Ducale, sarà Antonio Alberto Clemente, docente dell’Università degli Studi di Pescara, a parlare di “Pietramontecorvino: dal centro storico al territorio storico”. Alle ore 11, il focus continuerà con Massimo Padrone, architetto, che illustrerà le “Esplorazioni progettuali nel Comune di Pietramontecorvino”. La giornata di confronto continuerà alle ore 12, con l’intervento di Mauro Iacoviello, dirigente del settore urbanistico del Comune di Canosa di Puglia, che relazionerà sulle “Comunità bio-regionali”, illustrando “Il caso del contratto di fiume della bassa e media valle del fiume Ofanto”.

L’ESEMPIO BICCARI. Sabato 11 maggio, alle 16.30, a Palazzo Ducale sarà presentato “Ospitare fa bene”, il libro nel quale il sindaco di Biccari, Gianfilippo Mignogna, racconta la straordinaria esperienza avviata da lui nel suo paese, un borgo trasformato in un interessante laboratorio di iniziative per innescare dinamiche di sviluppo e fermare lo spopolamento. Quello di Biccari è certamente un esempio vincente, positivo, che ha registrato e sta continuando a riscontrare diversi successi. Molti cittadini stranieri di origine italiana hanno deciso, negli ultimi anni, di andare a vivere a Biccari, di comprare una casa nel borgo, di ristrutturarla e di farne la propria dimora. A dialogare con Gianfilippo Mignogna sarà il giornalista Silvio Di Pasqua.

TARANTULA GARGANICA. Sempre sabato 11 maggio, il programma propone altri due eventi: alle ore 18 sarà di scena “Arte contemporanea a Pietramontecorvino: la residenza di Massimo Uberti per l’Ospitalità dello Sguardo”, con gli interventi dei curatori d’arte Isabella Battista, Carmelo Cipriani e Alexander Larrate; alle ore 21, a cura di Terravecchia Festival, in Piazza Cavour si terrà il concerto dei Tarantula Garganica.

TRATTURI, IL DOCUMENTO REGIONALE. Domenica 13 maggio, la “Settimana Identitaria” sarà tutta dedicata al “Documento per la valorizzazione dei tratturi in Puglia”: è questo il focus del convegno che si terrà alle ore 10, a Palazzo Ducale. L’incontro sarà aperto dai saluti di Lorenzo Piacquaddio, delegato Ambiente per il Comune di Pietramontecorvino. A seguire, interverranno: Costanza Moreo, Francesco Capurso e Roberta De Iulio della Regione Puglia; Antonella Marlene Milano, del Politecnico di Bari; Saverio Russo, dell’Università di Foggia. La seconda sessione avrà inizio alle ore 16 con gli interventi di Massimo Monteleone, dell’Università di Foggia, e di Mario De Angelis, presidente nazionale Settore Foreste di Confcooperative. Sarà poi Fabio Mucilli, architetto del Comune di San Severo, a illustrare lo studio di fattibilità sul “Paesaggio Tratturo Magno: dal percorso al tratturo-territorio”.