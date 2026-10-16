Il Paradiso delle Signore anticipazioni 16 ottobre 2026: Irene e Johnny in difficoltà, Diana svela un segreto a Carla

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 16 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Elisa si è accorta del disagio di Cesare quando ha incontrato Johnny e Irene insieme. Intanto Adelaide e Marta, in preda alla preoccupazione, attendono il risultato del test fatto a Riccardo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 16 ottobre 2026: i Corsi non appoggiano la nuova strategia di Odile per la GMM

Ciro avrà un problema con la lavatrice e questo potrebbe impedirgli di arrivare in tempo al Circolo per occuparsi della preparazione del pranzo. Anche Irene e Johnny dovranno affrontare una delicata situazione, Delia lascerà l’appartamento quando tornerà dal suo viaggio di nozze con Botteri e questo avrà un grosso impatto sulla loro situazione economica.

Nel frattempo Odile presenterà una nuova strategia per la Galleria Miliano Moda che, però, non troverà l’appoggio dei Corsi. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Carla troverà Diana in Caffetteria nel momento in cui doveva essere all’Università. Per evitare l’ennesimo scontro le rivelerà un segreto che potrebbe rivelarsi davvero utile nella sua battaglia contro la Contessa. Intanto il test antidroga dimostrerà che Riccardo non ha fatto uso di stupefacenti, però ci sarà qualcosa di strano.