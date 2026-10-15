Il Paradiso delle Signore anticipazioni 15 ottobre 2026: Odile ha un’idea rischiosa, Elisa intuisce il disagio di Cesare

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, giovedì 15 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Adelaide teme che Riccardo possa avere di nuovo problemi di tossicodipendenza, per questo motivo ha deciso di fargli fare un test antidroga.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 15 ottobre 2026: Adelaide e Marta aspettano l’esito del test, Marcello pensa che…

Mimmo ha deciso di rifiutare l’offerta di lavoro al Circolo che gli ha proposto Rebecca, Marcello però la riterrà un’occasione mancata. Nel frattempo Odile penserà ad un’altra idea per salvare la Galleria Milano Moda, questa sarà più rischiosa rispetto al prêt-à-porter proposto da Jacopo.

Nel momento in cui Cesare vedrà Irene e Johnny insieme Elisa sarà presenterà e intuirà subito il disagio dell’avvocato. Grazie all’aiuto delle Veneri e di Elisa gli abiti di Botteri saranno salvi e al Paradiso si respirerà di nuovo aria di famiglia. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Adelaide e Marta attenderanno preoccupate l’esito del test fatto a Riccardo per scoprire se ha ricominciato a drogarsi. A prescindere da quale sarà il risultato le due saranno pronte ad affrontare la reazione del figlio di Umberto.