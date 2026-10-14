Il Paradiso delle Signore anticipazioni 14 ottobre 2026: Elisa sorprende le Veneri, Adelaide teme che Riccardo…

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, mercoledì 14 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Le Veneri hanno scoperto che Concetta sta affrontando un momento di grande difficoltà dopo aver perso i bozzetti di Botteri e hanno deciso di aiutarla a risolvere il problema.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 14 ottobre 2026: Adelaide preoccupata per Riccardo, la Contessa prende una decisione

Barbara sarà costretta a studiare in Caffetteria, intanto Johnny proporrà a Irene di aiutarla a trovare un altro posto in cui stare. Elisa verrà a conoscenza del fatto che le Veneri stanno aiutando di nascosto Concetta, la reazione che avrà stupirà tutti. Cosa farà?

Per cercare di salvare la situazione Elisa deciderà di mettersi in gioco. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che la contessa avrà paura che il momento di crisi di Riccardo possa derivare da una possibile ricaduta nella droga. In preda alla preoccupazione Adelaide rivelerà a Marta di aver preso una decisione per dare una risposta ai dubbi che ha in merito alla tossicodipendenza del nipote.