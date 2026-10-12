Il Paradiso delle Signore anticipazioni 12 ottobre 2026: Umberto vuole rendere noto che Odile è sua figlia

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Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, lunedì 12 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Riccardo involontariamente, mentre parlava con Diana, le ha rivelato che Marta e Odile sono sorelle, al momento però nessuno sa che anche la contessina è figlia di Guarnieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 12 ottobre 2026: Iacopo fa una proposta a Odile, Riccardo chiede a Diana di non svelare il segreto

Iacopo farà una proposta ad Odile, una soluzione che potrebbe salvare la Galleria Milano Moda, però dovranno occuparsi di abiti già confezionati entrando in competizione con il Paradiso. Intanto Guarnieri vorrebbe rivelare a tutti la verità sul suo legame con Odile, cioè che è sua figlia, nessuno dei suoi familiari però lo sosterrà.

Riccardo supplicherà Diana di non dire a nessuno ciò che gli ha confidato in modo involontario durante un momento di debolezza, Lia invece chiederà a Matteo di aiutarla a trovare suo padre. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che Mimmo terrà segreta la lettera ricevuta da Agata, intanto Concetta confesserà a Ciro di aver perso i bozzetti di Botteri. Adelaide e Carla continueranno a farsi la guerra e la Corsi si preparerà per un nuovo attacco.