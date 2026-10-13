Il Paradiso delle Signore anticipazioni 13 ottobre 2026: Marta chiede aiuto alla Contessa, tra Odile e Matteo…

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, martedì 13 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Mimmo non ha ancora detto a nessuno che Agata gli ha inviato una lettera. Concetta, in preda allo sconforto, ha confessato al marito di aver perso i bozzetti di Botteri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 13 ottobre 2026: nascono tensioni nel rapporto tra Matteo e Odile?

Dopo le recenti scoperte il rapporto tra Marta e Adelaide si è rovinato, lei però deciderà di mettere da parte il rancore che prova per chiedere alla Contessa di intervenire per aiutare suo fratello. Dopo aver ricevuto una lettera da parte di Agata, per Mimmo non sarà un momento facile.

Mimmo soffrirà di nuovo per amore e questo lo spingerà a rifiutare un’offerta di lavoro da parte di Rebecca. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che le Veneri si accorgeranno che Concetta è in difficoltà e riusciranno a trovare una soluzione per aiutarla. Nel frattempo il rapporto tra Matteo e Odile rischierà di rovinarsi a causa dell’intenzione della Galleria Milano Moda ad impegnarsi nel prêt-à-porter.