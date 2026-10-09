Il Paradiso delle Signore anticipazioni 9 ottobre 2026: Riccardo si confida con Marta ma nasconde qualcosa

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Cosa accadrà a Il Paradiso delle Signore nell’episodio che andrà in onda oggi, venerdì 9 ottobre 2026? La soap opera tiene compagnia ai telespettatori alle 16.00 da lunedì a venerdì su Rai Uno e conquista sempre l’attenzione di moltissimi fan.

Le anticipazioni si lasciano sfuggire curiosi dettagli, cosa succederà nel nuovo episodio settimanale? Elisa non ha permesso a Walter di svelare il segreto perché vuole proteggerlo, intanto Carla sembra aver avuto la meglio sulla Contessa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 9 ottobre 2026: Riccardo svela un segreto a Diana

Adelaide è finita nella trappola di Carla e questo la spingerà ad adottare una diversa strategia con il supporto di Umberto. Intanto un’incomprensione da parte di Elisa farà nascere un malinteso che non passerà assolutamente inosservato. Ci saranno delle conseguenze? Il figlio, che tutti credono sia suo fratello, rischierà di perdere il lavoro.

Marcello, dopo l’incidente di Ciro, rifletterà molto sull’idea di aiutare il marito di Concetta in Caffetteria ora che si è fatto male. Intanto Riccardo, che sta attraversando un periodo molto delicato, mentre parlerà con Diana si lascerà sfuggire un dettaglio molto importante. Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore fanno poi sapere che l’uomo racconterà a Marta la verità sul suo matrimonio, però continuerà a nascondere dei dettagli alla sorella.