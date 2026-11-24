Il Natale si accende a Manfredonia
L’𝟖 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 apre le sue porte 𝐋𝐚 𝐅𝐚𝐛𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢, il villaggio di Natale in 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐥𝐨
𝐈𝐋 𝐍𝐀𝐓𝐀𝐋𝐄 𝐒𝐈 𝐀𝐂𝐂𝐄𝐍𝐃𝐄 𝐀 𝐌𝐀𝐍𝐅𝐑𝐄𝐃𝐎𝐍𝐈𝐀!
L’𝟖 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 apre le sue porte 𝐋𝐚 𝐅𝐚𝐛𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐮𝐨𝐫𝐢 𝐅𝐞𝐥𝐢𝐜𝐢, il villaggio di Natale in 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐥𝐨.
Vi aspettiamo all’inaugurazione per accendere insieme la magia del Natale! Tra luci, sorrisi e meraviglia, i bambini potranno sognare e i grandi tornare un po’ bambini insieme a loro.
𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐨𝐩𝐨𝐥𝐨 – 𝐌𝐚𝐧𝐟𝐫𝐞𝐝𝐨𝐧𝐢𝐚
𝐈𝐧𝐚𝐮𝐠𝐮𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝟖 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞
𝐈𝐥 𝐯𝐢𝐥𝐥𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐬𝐚𝐫𝐚̀ 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐟𝐢𝐧𝐨 𝐚𝐥 𝟔 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨
Portate con voi le persone a cui volete bene. La magia del Natale è ancora più bella quando si condivide!
𝐆𝐫𝐚𝐳𝐢𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐮𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐀𝐦𝐢𝐜𝐢 𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐨𝐫 𝐜𝐡𝐞 𝐬𝐨𝐬𝐭𝐞𝐧𝐠𝐨𝐧𝐨 𝐥’𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚
Agridaniele, Nautica Levante Srl, Gioielleria Cosentino, Bar Tabacchi Fiore, M M infissi di Maurizio Mangano , La Frutta a 5 Stelle da Saverio e Lucia, BPL Magazzini, Black Coffe , Paradais Abbigliamento, Caseificio Casa Lombardi di Giovanni Lombardi, Ortocom Prencipe, Tucson Pub, Dolciaria Monti, DG Costruzioni, Nella il Forno, DB.R. Service,dp design costruzioni a secco ,Ristorante la Vela d’Oro, Coyote Ugly Pub Food, GP Edilizia, Paglione 1959 , Enrico Vitale “Il Mike”, EiTaN – Storie Digitali Pugliesi, Cristian abbigliamento Manfredonia, In Piazzetta, Centro pedagogico-educativo I Germogli e S.C.A.M.U. Protettori dei sogni