Il matrimonio di Ida e Pietro, anticipazioni del 6 ottobre: Real Time racconta le nozze sulla Costiera Sorrentina

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Martedì 6 ottobre, alle 21.30, Real Time dedica una serata speciale a Il matrimonio di Ida e Pietro, lo speciale che porta il pubblico dentro la vita privata di Ida Di Filippo, volto amatissimo di Casa a Prima Vista. La puntata segue gli sposi dai mesi precedenti alla cerimonia fino alla festa in Costiera Sorrentina, tra emozioni, preparativi e tradizioni campane che hanno ispirato ogni dettaglio. Accanto a Ida ci saranno amici, colleghi e volti noti della rete, pronti a celebrare un’unione che ha conquistato i fan. Dentro questo attesissimo debutto, emergono subito le domande che guidano Il matrimonio di Ida e Pietro: come si sono preparati gli sposi? Quali tradizioni hanno scelto? E cosa vedremo nello speciale del 6 ottobre?

Dal primo incontro all’altare: il racconto intimo di Ida e Pietro

Lo speciale Il matrimonio di Ida e Pietro mostra una Ida diversa da quella che il pubblico conosce. Non più solo l’agente immobiliare energica e solare, ma una donna che condivide emozioni, ricordi e scelte che hanno segnato la sua storia d’amore con Pietro Albano. A guidare il racconto c’è Andrea Pellizzari, voce narrante di Casa a Prima Vista, che accompagna gli spettatori attraverso:

gli incontri con la wedding planner Giorgia Fantin Borghi ,

, le prove degli abiti,

i sopralluoghi a Sorrento ,

, le visite a Siano, dove la famiglia Di Filippo custodisce le tradizioni campane che hanno ispirato la celebrazione.

Il pubblico scopre così come Ida e Pietro hanno costruito il loro grande giorno, passo dopo passo, tra scelte condivise e momenti di pura emozione.

Un matrimonio del Sud affacciato sul mare: festa, tradizioni e Costiera Sorrentina

Le anticipazioni di Il matrimonio di Ida e Pietro confermano che gli sposi hanno voluto un matrimonio del Sud autentico, ricco di tradizioni e affacciato sul mare. La cerimonia si è svolta il 5 settembre a Sorrento, in una chiesa che domina piazza Tasso, mentre il ricevimento ha trasformato il Grand Hotel Europa Palace in una festa lunga un giorno. Musica, convivialità, affetti e sapori campani hanno reso l’atmosfera unica. Quella mattina Ida aveva condiviso sui social tutta la sua emozione: “Il grande giorno è arrivato. Spero di non piangere troppo, ma sono felicissima”. Dopo la cerimonia, la foto del bacio con Pietro ha fatto il giro dei fan: “Finalmente marito e moglie”.

I damigelli d’onore e gli ospiti speciali: Casa a Prima Vista arriva alle nozze

Nel cuore di Il matrimonio di Ida e Pietro ci sono anche i volti più amati di Casa a Prima Vista. Accanto alla sposa, nel ruolo di damigelli d’onore, ci saranno Gianluca Torre e Mariana D’Amico, amici e compagni d’avventura nel programma. La loro presenza conferma un legame nato sul set e diventato parte della vita di Ida. A rendere la festa ancora più dolce ci pensa Tommaso Foglia, pastry chef e giudice di Bake Off Italia, oltre che partner di Ida nel programma Pazzi di dolci. I suoi dessert diventano uno dei momenti più attesi del ricevimento, tra tradizione e creatività.