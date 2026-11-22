Il Manfredonia ribalta il Francavilla e conquista tre punti d'oro
Segnano Gigliotti, Santarpia ed Orlandi. Seconda gioia in trasferta in campionato
Il Manfredonia torna da Francavilla in Sinni con tre punti d'oro per la classifica, in una domenica che vede le squadre di vetta perdere punti.
I sipontini si portano in vantaggio con uno stacco di testa di capitan Gigliotti, al rientro dal 1' dopo il lungo infortunio, per poi subire la rimonta dei padroni di casa firmata Cabrera e Marinaj.
Nella ripresa Ciaramella striglia i suoi che ritrovano la rete con un rigore di Santarpia ed il gol della vittoria con Andrea Orlandi, alla prima gioia biancocelesti al 73'.
Con questi tre punti il Manfredonia si porta a 21 punti dopo 13 giornate a meno 2 dalla zona playoff alla vigilia della sfida clou della prossima giornata in casa contro il forte Martina.