A Monte “Il futuro ha una voce, ascoltiamola”: i bambini di Monte Sant’Angelo protagonisti del video sui diritti dell’infanzia

“Il futuro ha una voce, ascoltiamola”: i bambini di Monte Sant’Angelo protagonisti del video sui diritti dell’infanzia

“Il futuro ha una voce, ascoltiamola”: i bambini di Monte Sant’Angelo protagonisti del video sui diritti dell’infanzia

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, il Comune di Monte Sant’Angelo presenta un video realizzato con la partecipazione di 20 bambini e bambine, tra scuole, monumenti e luoghi simbolo della città. Il sindaco d’Arienzo e l’assessora Basta: "I diritti dei bambini non sono desideri, ma impegni che tutta la comunità deve garantire ogni giorno".

Sono le voci dei bambini e delle bambine di Monte Sant’Angelo a raccontare i diritti fondamentali dell’infanzia. Voci che parlano di uguaglianza, protezione, istruzione, salute, famiglia, gioco, identità, ambiente, partecipazione e futuro. Voci che attraversano le scuole, le strade, le piazze e i luoghi simbolo della città per consegnare agli adulti un messaggio semplice e potente: "I diritti dei bambini non sono desideri. Sono diritti. E vanno rispettati. Sempre!"

In occasione della Giornata mondiale dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, che si celebra ogni 20 novembre, il Comune di Monte Sant’Angelo presenta "Il futuro ha una voce, ascoltiamola", un video istituzionale promosso dall’Assessorato al Welfare nell’ambito delle attività di welFAREdiCOMUNITÀ365, spin-off del Festival dell’Inclusione.

Un racconto corale che ha coinvolto venti bambini e bambine della città, protagonisti di un percorso attraverso dieci diritti fondamentali, trasformando Monte Sant’Angelo in un grande spazio di riflessione e sensibilizzazione.

Dal Santuario di San Michele Arcangelo al Castello Normanno-Svevo, dalla Biblioteca comunale "Ciro Angelillis" al centro storico, dalla terrazza del Museo Tancredi al Battistero di San Giovanni in Tumba, passando per i luoghi della scuola, della salute, del gioco e per i paesaggi del Gargano: ogni luogo diventa lo scenario di un diritto, ogni bambino la voce di un messaggio che riguarda tutti.

"Ogni bambino porta con sé sogni, desideri, speranze, ma soprattutto diritti che devono essere riconosciuti, tutelati e garantiti” - dichiara l’assessora al Welfare, Lea Basta. “Con questo video abbiamo voluto coinvolgere direttamente i più piccoli, rendendoli protagonisti di un messaggio che parla all'intera comunità. È anche questo il senso di welFAREdiCOMUNITÀ365: costruire occasioni di partecipazione, promuovere una cultura dell'inclusione e ricordare che il benessere dei bambini è una responsabilità collettiva. Ringrazio le scuole, le famiglie e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare questo progetto".

Il cuore del video è affidato alle voci dei bambini che, dopo aver raccontato i dieci diritti fondamentali, si uniscono in un messaggio corale, semplice ma carico di significato, rivolto al mondo degli adulti: "Non chiediamo un mondo perfetto. Chiediamo un mondo che ci ascolti. Che ci protegga. Che ci faccia crescere. Che ci lasci giocare. Imparare. Sognare. Un mondo in cui nessuno resti indietro. Perché siamo piccoli... ma i nostri diritti sono grandi!"

Parole che diventano un appello alla responsabilità collettiva e che trovano eco nel messaggio conclusivo del sindaco di Monte Sant’Angelo, Pierpaolo d’Arienzo, con un invito a trasformare i diritti in impegni concreti e quotidiani.

"Le voci di questi bambini ci ricordano quale debba essere la priorità di ogni comunità: costruire un presente in cui ciascuno possa crescere serenamente e un futuro in cui nessuno sia lasciato indietro", dichiara il sindaco Pierpaolo d’Arienzo. "I diritti dell'infanzia non possono essere celebrati soltanto in una ricorrenza, ma devono orientare ogni giorno le scelte delle istituzioni e della società. Significa investire nell'educazione, nei servizi, negli spazi di aggregazione, nel sostegno alle famiglie e nelle opportunità per tutti. Significa soprattutto costruire una città che sappia ascoltare i più piccoli e riconoscere il loro ruolo nella vita della comunità. Perché i bambini non sono soltanto il nostro futuro: sono già il nostro presente. E abbiamo il dovere di prendercene cura".

L'iniziativa si inserisce nel percorso di attenzione ai diritti, all'inclusione e alla partecipazione promosso dall'Amministrazione comunale, con l'obiettivo di sensibilizzare non soltanto i più giovani, ma anche le famiglie, il mondo della scuola e l'intera cittadinanza.

Un video realizzato con i bambini, ma rivolto soprattutto agli adulti. Per ricordare che ascoltare l'infanzia significa riconoscerne il valore, rispettarne i diritti e assumersi la responsabilità di costruire una comunità più giusta, accogliente e attenta ai bisogni di tutti.

“Non chiediamo un mondo perfetto. Chiediamo un mondo che ci ascolti. Che ci protegga. Che ci faccia crescere. Che ci lasci giocare. Imparare. Sognare. Un mondo in cui nessuno resti indietro. Perché siamo piccoli... ma i nostri diritti sono grandi!”

Al video hanno partecipato Rebeca Bastriurea, Giorgia Bisceglia, Haidara Dabre, Carmela d’Errico, Gabriele Ferrantino, Alessia Frattaruolo, Michela Gentile, Marco Lauriola, Virginia Narcisi, Francesco Pistacchi, Natalia Rignanese, Yixi Zheng, Chiara d’Arienzo, Micol De Sio, Lavinia Sofia Gatta, Ludovica Gatta, Antonia Lauriola, Miriana Lauriola, Serena Lauriola e Martina Mangini.

Il progetto è una produzione dell'Assessorato al Welfare del Comune di Monte Sant'Angelo, la Città dei due Siti UNESCO, nell'ambito di welFAREdiCOMUNITÀ365.

L'ideazione e la regia sono di Pasquale Gatta, con riprese e montaggio di Roberto Moretto.

Un ringraziamento particolare ai dirigenti scolastici, ai docenti degli Istituti Comprensivi "Tancredi-Amicarelli" e "Giovanni XXIII" e alle famiglie che hanno accompagnato i bambini in questa esperienza; alla Responsabile del Settore Amministrativo Giosiana Santoro e all'Ufficio Welfare del Comune; all'ANCI e all'ANCI Puglia, all'UNICEF e al Coordinamento provinciale UNICEF di Foggia.

Il futuro ha una voce. Ascoltiamola.

www.montesantangelo.it

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