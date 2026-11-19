Foggia nel mondo Il foggiano Mattia Giannuario dietro il realismo estremo di GTA VI

Dietro l'attesissimo Grand Theft Auto VI C’è anche un foggiano

Dalle strade della pugliesissima Foggia ai vicoli soleggiati e criminali di Vice City, passando per i piu importanti laboratori creativi europei. Dietro l'attesissimo Grand Theft Auto VI, il colossale videogioco di Rockstar Games in uscita domani per il mercato privato, batte anche un cuore italiano. É quello di Mattia Giannuario, talento trentenne (classe 1996) foggiano doc, che dal 2022 lavora nel quartier generale di Rockstar North a Edimburgo.

La storia di Giannuario è quella di un'eccellenza costruita passo dopo passo. Dopo il diploma conseguito al liceo scientifico "Blaise Pascal" della sua città natale, il giovane pugliese ha intrapreso un percorso di altissimo livello nel mondo della grafica 3D. Prima di approdare in Scozia alla corte dei fratelli Houser, ha affinato le sue competenze nella modellazione tridimensionale lavorando per colossi dell'intrattenimento e del lusso, collezionando preziose esperienze con la nota casa di produzione d'animazione Rainbow CGI (famosa per le serie Disney e le Winx) e per un brand iconico come Gucci.

La svolta arriva nel 2022 con l'ingresso nella divisione scozzese di Rockstar Games nel ruolo di Character Surfacing & Materials Artist. In un titolo come GTA VI, che promette di settare nuovi standard tecnologici per l'industria videoludica, il lavoro di Mattia è fondamentale: è lui a plasmare la pelle, i tessuti, i riflessi e i micro-dettagli visivi dei protagonisti tridimensionali. Il suo tocco garantisce quel livello di fotorealismo estremo che accompagnerá i milioni di giocatori pronti a esplorare l'immenso Stato fittizio di Leonida, ispirato alla Florida.

Mentre il mondo intero conta le ore che lo separano dal ritorno a Vice City, la città di Foggia può già festeggiare: il sudore, i volti e gli abiti dei criminali digitali più famosi al mondo portano, in parte, la firma di un suo concittadino.