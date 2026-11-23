Derby del Gargano Il derby del Gargano è biancoazzurro: l'Angel espugna Vieste 57-70

La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia conquista due punti preziosi sul campo della Sunshine Basket Vieste. Intensità difensiva, carattere e gioco di squadra decidono la sfida

IL DERBY DEL GARGANO È BIANCOAZZURRO: L’ANGEL ESPUGNA VIESTE 57-70

La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia conquista due punti preziosi sul campo della Sunshine Basket Vieste. Intensità difensiva, carattere e gioco di squadra decidono la sfida.

Il Derby del Gargano parla manfredoniano. La Vitulano Drugstore Basket Manfredonia supera in trasferta La Vaporetto Sunshine Basket Vieste per 57-70, al termine di una gara combattuta, decisa da una ripresa caratterizzata da forte intensità e concretezza.

Avvio all'insegna dell'equilibrio, con continui capovolgimenti di fronte. Vieste tenta il primo allungo, ma l'Angel risponde colpo su colpo: 19-19 alla prima sirena. Il copione non cambia nel secondo periodo, con i biancoazzurri che raggiungono l'intervallo lungo avanti di misura, 34-36.

La svolta arriva nella seconda parte del terzo quarto. Vieste prova ancora a mettere la testa avanti, ma è l'ultimo sussulto prima dell'accelerazione sipontina. L'Angel alza l'intensità difensiva, trova maggiore continuità offensiva e piazza l'allungo che vale il 46-56. Nell'ultima frazione amministra con lucidità il vantaggio, chiudendo sul definitivo 57-70.

In evidenza Dusels, affiancato dai contributi di Ba, Gramazio, Carmone e Ciociola, con la difesa Angel che ha limitato le soluzioni avversarie lasciando al Vieste solo 57 punti. Ma a fare la differenza è soprattutto il collettivo: una squadra capace di compattarsi nei momenti decisivi e di limitare le soluzioni offensive avversarie.

Coach Felice Carano sottolinea carattere e maturità del gruppo: “È stata una partita molto dura, soprattutto nei primi due quarti. Nella ripresa abbiamo alzato l'intensità difensiva, mettendo in difficoltà Vieste. Nonostante gli errori al tiro, abbiamo conquistato due punti importanti su un campo difficile. Sono soddisfatto del carattere e della lucidità dimostrati: abbiamo saputo vincere usando anche la testa”.

Dopo il consueto riposo del lunedì, per rinfrancare corpo e mente, la concentrazione va al prossimo impegno: domenica 29 novembre, nel fortino del PalaScaloria, arriva la Fortitudo Trani. Un'altra battaglia attende i biancoazzurri, ma la vittoria nel derby, costruita con pazienza e conquistata con carattere, ha sicuramente lasciato il segno nella mente dei sipontini e, per questo, vale ancora di più.

RECAP

LA VAPORETTO SUNSHINE BASKET VIESTE 57

VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA 70

Parziali: 19-19, 15-17, 12-20, 11-14

TABELLINILA VAPORETTO SUNSHINE BASKET VIESTE: Mastromatteo 2, Manfredi, Lauriola, Cappella 2, Catini 5, Codeluppi 7, Gimma, Grasso 8, Vieste 2, Totaro 10, Mafrolla, Migliori 21. Coach: A. Castriotta

VITULANO DRUGSTORE BASKET MANFREDONIA: G. Prencipe, Ba 12, Carmone 11, Vuovolo, Gramazio 14, Dusels 19, Vukosavljevic 4, D. Prencipe, F. Ciociola 8, Bottalico. Coach: F. Carano, A. Coach: F. Carbone

NEXT MATCH

Vitulano Drugstore Basket Manfredonia vs Fortitudo Trani

Domenica 29.11.2026 | Ore 18.30PALASCALORIA di Manfredonia