Manfredonia. Giovedì 26 novembre l’incontro con Fioroni Il “centro” secondo Fioroni: tornare a fare politica per il bene comune

L’ex ministro Giuseppe Fioroni presenta a Manfredonia il suo nuovo libro, “Ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica”: una riflessione semplice e diretta sul valore del servizio, della dignità delle persone e del partecipare insieme alla

In un momento in cui la politica italiana sembra piena di tensioni e molti cittadini si sentono lontani o sfiduciati, arriva un libro che prova a rimettere al centro le persone. Si intitola “Ovunque è il centro delle cose, della vita, della politica” (Rubbettino editore, 2026, 200 pagine, 16 euro) ed è scritto dall’ex ministro del Partito Democratico Giuseppe Fioroni, attraverso un dialogo con il sociologo Angelo Palmieri.

Fioroni racconta la sua storia, partendo dagli scout e dalla formazione cattolica fino all’esperienza nelle istituzioni e al governo. Il punto centrale del suo ragionamento è chiaro: la politica dovrebbe essere un servizio e una responsabilità, non un modo per tenersi stretto il potere. Per l’ex ministro il “centro” non è una poltrona da occupare o una posizione comoda da difendere, ma il punto in cui si difende la dignità di ogni persona, evitando che qualcuno venga lasciato indietro o trattato come uno scarto. Anche il bene comune, spiega, non deve restare una bella frase, ma diventare una scelta concreta di tutti i giorni.

Nel libro tornano i riferimenti alla tradizione cattolico-democratica, con nomi come Jacques Maritain, Alcide De Gasperi e Aldo Moro. L’idea è quella di prendersi cura della politica come si fa con una casa comune, costruendo alleanze sincere e guardando al futuro con apertura. Fioroni precisa però che non vuole rifondare un partito di centro: piuttosto, vorrebbe aprire uno spazio di confronto basato sui valori e sulla capacità di progettare, andando oltre la semplice idea di stare in mezzo tra destra e sinistra. La frase che riassume questo impegno è: «Ci siamo e ci vogliamo essere».

Il libro sarà presentato a Manfredonia giovedì 26 novembre alle 18.30, all’auditorium “Valentino Vailati” in via Arcivescovado 16, organizzato dall’associazione socio-culturale “Extra Ordines”. A dialogare con Fioroni ci sarà Carmine Clemente, sociologo dell’Università di Bari, con l’introduzione di Giusy Moscatelli. All’appuntamento parteciperà anche padre Franco Moscone, arcivescovo di Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo.

Sarà l’occasione per parlare proprio di quello che succede oggi: la sfiducia verso le istituzioni, il bisogno di legami più autentici e le ragioni che possono spingere le persone a partecipare di nuovo alla vita pubblica.