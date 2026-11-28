Tonino Pollicino Il barista per eccellenza Tonino Pollicino, giovanissimo al bar delle Rose

Il barista per eccellenza Tonino Pollicino, giovanissimo al bar delle Rose. Di Claudio Castriotta

Ricordo di Tonino Pollicino e delle risate al bar delle Rose di Corso Manfredi, tra passione e mestiere di una volta della cara e amata manfredonia ,gia da ragazzo si comportava con le buone maniere,un carattere garbato e allegro.

Manfredonia. Ricordo, anni fa, Tonino: storico barista di esperienza e classe.Nella età adulta,quando aprì un locale tutto suo in Via Tribuna .Erano i tempi di alcune radio d’avanguardia, tra cui Radio Amica di Michele Potito. Con i famosi “Forbicioni”, molto amici di Tonino, andavano in onda tre volte a settimana con un programma in dialetto e in italiano. Spesso parlavano di lui durante le trasmissioni, mentre io vivevo in Toscana.

Pochi anni fa tornai da una vacanza e appresi la triste notizia della scomparsa di Antonio. Mi tornano in mente il suo passo leggero e il fisico magro, e quel suo modo unico di stare al mondo: battute inconsuete, intrise di vita popolare, sempre capaci di strappare una risata al momento giusto.

Tonino è stato l’anima del bar, conosciuto da tutti da sempre, in un paese che ha visto passare tanti eventi, belli e brutti.

Oggi che Tonino non c’è più, resta il ricordo del suo passo lieve, del suo spirito genuino e di quelle battute spontanee, piene di umanità e ritmo paesano. Tonino (Pollicino) Nuzziello è stato una persona squisita, gentile e carismatica, capace di donare amicizia con il semplice sorriso di un buongiorno.

Foto: di Maria Siponta Panza - masterizzata da me insieme al testo.