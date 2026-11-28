Il barista per eccellenza Tonino Pollicino, giovanissimo al bar delle Rose
Il barista per eccellenza Tonino Pollicino, giovanissimo al bar delle Rose. Di Claudio Castriotta
Ricordo di Tonino Pollicino e delle risate al bar delle Rose di Corso Manfredi, tra passione e mestiere di una volta della cara e amata manfredonia ,gia da ragazzo si comportava con le buone maniere,un carattere garbato e allegro.
Manfredonia. Ricordo, anni fa, Tonino: storico barista di esperienza e classe.Nella età adulta,quando aprì un locale tutto suo in Via Tribuna .Erano i tempi di alcune radio d’avanguardia, tra cui Radio Amica di Michele Potito. Con i famosi “Forbicioni”, molto amici di Tonino, andavano in onda tre volte a settimana con un programma in dialetto e in italiano. Spesso parlavano di lui durante le trasmissioni, mentre io vivevo in Toscana.
Pochi anni fa tornai da una vacanza e appresi la triste notizia della scomparsa di Antonio. Mi tornano in mente il suo passo leggero e il fisico magro, e quel suo modo unico di stare al mondo: battute inconsuete, intrise di vita popolare, sempre capaci di strappare una risata al momento giusto.
Tonino è stato l’anima del bar, conosciuto da tutti da sempre, in un paese che ha visto passare tanti eventi, belli e brutti.
Oggi che Tonino non c’è più, resta il ricordo del suo passo lieve, del suo spirito genuino e di quelle battute spontanee, piene di umanità e ritmo paesano. Tonino (Pollicino) Nuzziello è stato una persona squisita, gentile e carismatica, capace di donare amicizia con il semplice sorriso di un buongiorno.
Foto: di Maria Siponta Panza - masterizzata da me insieme al testo.