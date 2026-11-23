A Manfredonia “Il 3 dicembre, tutti insieme!”

In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, uniamoci per dare voce ai diritti, al rispetto e al valore di ogni persona!

❤️ 3 DICEMBRE 2026 – TUTTI INSIEME! ❤️I DIRITTI NON HANNO BARRIERE. LA DIGNITÀ NON HA DIFFERENZE. NESSUNO DEVE RESTARE INDIETRO! ❤️In occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, uniamoci per dare voce ai diritti, al rispetto e al valore di ogni persona!📍 MANFREDONIA 🕤 Ore 9:30 – Ritrovo su Corso Manfredi, lato Stazione Campagna. 🚶 Ore 10:00 – Partenza della marcia “TUTTI INSIEME!” verso Piazza del Popolo, con attività sportive e momenti di condivisione.📍 BORGO TRE TITOLI – ORE 13:30 La giornata proseguirà presso il Centro di Accoglienza Giuseppina Bakhita, con la partecipazione speciale dello scultore Andrea Bianco.🤝 Una comunità è davvero giusta e solidale solo quando nessuno viene lasciato indietro!❤️ Il cambiamento non nasce dalle belle parole, ma dalla presenza, dalla partecipazione e dai fatti concreti.❤️ Un ringraziamento speciale a tutti gli sponsor che, con il loro prezioso contributo, ci hanno aiutato a rendere possibile la presenza dello scultore Andrea Bianco. Grazie per aver creduto in questa iniziativa e per aver dimostrato, ancora una volta, che la solidarietà si costruisce con i fatti! ❤IL 3 DICEMBRE NON RESTARE A GUARDARE. CAMMINA CON NOI, PERCHÉ I DIRITTI DI UNO SONO I DIRITTI DI TUTTI! ❤️#TuttiInsieme #3Dicembre #Manfredonia #MoVIManfredonia #dirittiumani