Helena Prestes svela una curiosità: c’entra Javier Martinez

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Helena Prestes continua ad intrattenere il suo pubblico. La modella brasiliana ha fatto una diretta nel suo canale Twitch che è stata seguita da oltre mille persone. In questa circostanza, la donna si è mostrata mentre faceva il cambio di stagione all’interno della propria abitazione di Lecco dove vive da ormai diversi mesi. La 36enne di San Paolo ha quindi mostrato ai suoi ammiratori alcuni capi di abbigliamento e tra questi è apparso un giacchetto double face verde scuro. Helena Prestes ha così fatto una rivelazione in merito a quella giacca, dichiarando in questo modo: “Questo me l’ha regalato Javier e mi piace da morire”. La donna si è poi mostrata mentre indossava il capo, dichiarando di essere un’amante dell’abbigliamento maschile.

Helena Prestes, diretta a sorpresa su Twitch

La modella brasiliana ha sorpreso i suoi fans facendo una diretta su Twitch. In questa circostanza, la donna ha risposto ad alcune curiosità da parte degli utenti. Helena Prestes ha svelato di essere una grande amante della musica e che Adele e Bon Iver sono stati i suoi artisti preferiti del mese di settembre. Nel frattempo, l’ex concorrente del Grande fratello è reduce da un weekend a Milano. In alcuni contenuti pubblicati sui social si vede la donna insieme alla sorella ed il suo nipotino. L’influencer ha deciso di passare del tempo con la famiglia, approfittando dell’assenza di Javier Martinez impegnato a Macerata.

H:"questo (giacchetto) mi ha regalato Javi e mi piace da morire"

Ma la dolcezza con cui lo dice🫠🥰

Bellissima live è sempre un piacere ascoltarla🩷#helevier Lang:it#prestinez pic.twitter.com/KHSpqLa9Wu — Minuetts_ (@minuetts) October 4, 2026