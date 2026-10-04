Helena Prestes e Javier Martinez distanti: svelato il motivo

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Nonostante siano passati ormai due anni dalla loro partecipazione al Grande fratello, Helena Prestes e Javier Martinez continuano ad essere seguitissimi sui social. La modella brasiliana e l’ex pallavolista argentino della Terni volley academy hanno deciso di passare il weekend distanti ma non per una crisi in atto come potrebbero pensare le malelingue. L’ex gieffino ha raggiunto Macerata dove vi ha vissuto per molti anni da ragazzo. Javier Martinez ha preso parte lo scorso 2 ottobre di un evento per sensibilizzare le persone ed in particolare i giovani a donare il proprio midollo osseo ed il sangue. L’uomo ha approfittato del suo ritorno nella città marchigiana per riabbracciare i suoi amici più cari come mostrato in alcune storie pubblicate nel suo profilo social.

Javier Martinez a Macerata tra gli amici, Helena Prestes a Milano dalla sorella

Se Javier Martinez ha passato del tempo coi suoi amici a Macerata, la sua compagna ha fatto tappa a Milano. Helena Prestes ha infatti trascorso il suo fine settimana con la sua famiglia. In alcune storie pubblicate in rete si vede la modella brasiliana soggiornare nell’abitazione milanese in cui vivono sua sorella Mariana ed il nipote. In questi giorni, Helena Prestes ha intrattenuto il suo pubblico, pubblicando alcuni contenuti insieme al nipotino.