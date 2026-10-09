Helena Prestes inarrestabile: il nuovo progetto convince il pubblico

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Momento d’oro per Helena Prestes. La modella brasiliana continua a tenere alta l’attenzione del suo pubblico che la segue da ormai due anni ovvero da quando ha preso parte al Grande fratello. In queste ore, la 36enne di San Paolo è tornata a far parlare di sé per un progetto che è stato particolarmente apprezzato dai suoi sostenitori. La donna ha fatto una diretta su Twitch in cui ha lanciato il suo nuovo progetto: il book club. In questa circostanza, Helena Prestes ha discusso con gli utenti della diretta di Just kids, il libro scritto da Patty Smith dov’è raccontata tutta la sua storia dall’infanzia fino alla sua carriera nel rock.

Helena Prestes ha aperto un book club su Twitch

Helena Prestes ha aperto un book club nel suo profilo Twitch. La scelta della modella brasiliana ha conquistato il suo pubblico. Un utente su X ha scritto: “Il book club è una cosa meravigliosa in sé per sé. Ma Helena l’ha reso super, interessante, interattivo. Non ha fatto una cosa tanto per fare ,questo spazio è stato pensato,curato, migliorato. E’ qualità, non quantità” mentre altri hanno elogiato la capacità dell’ex gieffina di trovare interessanti spunti di riflessione attraverso la lettura del libro della sacerdotessa del rock Patty Smith. Insomma per la donna un nuovo successo social.