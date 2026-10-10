Helena Prestes gelosa di Javier Martinez: il divertente siparietto

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Nonostante sia passato tempo dal loro ingresso dalla porta rossa del Grande fratello, Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. In queste ore, gli Helevier – come si fanno chiamare dai fans – hanno sorpreso il loro pubblico con un nuovo video pubblicato sui social. In particolare, la modella-influencer brasiliana ha postato un video nel suo profilo Tiktok in compagnia del fidanzato in cui si rendono protagonisti di un divertente siparietto. Helena Prestes e Javier Martinez elencano alcune cose che piacciono l’uno dell’altra. Il pallavolista argentino ex Terni volley academy ha ammesso che gli piace molto quando vede la sua compagna con una certa acconciatura o quando beve il mate, tipica bevanda argentina.

Helena Prestes gelosa di Javier Martinez

La modella-influencer brasiliana ha preso la sfida con grande ironia che da sempre la contraddistingue. Ad un certo punto del video, Helena Prestes dichiara verso Javier Martinez: “A me piace molto quando c’hai scritto proprietà di Helena“, indicando il petto di lui. La 36enne di San Paolo ha dimostrato di essere gelosa del suo compagno, con il quale ha da poco festeggiato i 20 mesi di storia d’amore nata all’interno del Grande fratello. Un video che è diventato subito virale sui social. I fans sono apparsi elettrizzati di vedere la coppia alle prese con uno dei loro siparietti divertenti.

AH quindi quei codini fecero l’effetto desiderato? E chi l’avrebbe mai detto?

IO ☝🏻(mai stata visionaria 👊🏼)❤️ pic.twitter.com/ZpOIATe7hc — Rossy 🐎❤️🧸 (@Rossell66297010) October 10, 2026