Helena Prestes e Javier Martinez, nuovo grande traguardo: ecco quale

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Tra le coppie nate all’interno del Grande fratello vi è quella formata da Javier Martinez e Helena Prestes. L’ex pallavolista della Terni volley academy e la modella brasiliana si sono conosciuti nel corso dell’edizione andata in onda nel 2024 sui teleschermi di Canale 5. In quel frangente, l’uomo cedette dopo un lungo corteggiamento da parte della donna. Proprio oggi 7 ottobre, Helena Prestes e Javier Martinez festeggiano un nuovo grande traguardo della loro storia d’amore. Gli Helevier – come si fanno chiamare in rete hanno celebrato i 20 mesi di storia d’amore. Per l’occasione, molti fans hanno voluto dedicare alla coppia messaggi di stima.

I fans festeggiano i 20 mesi di storia di Helena Prestes e Javier Martinez

I fans hanno celebrato i 20 mesi di storia d’amore degli Helevier. In rete molti utenti hanno festeggiato l’importante traguardo: “auguri bellissimi, 20 mesi di voi” ed ancora “grazie a voi ho iniziato a credere nuovamente nell’amore. Auguri”. Nel frattempo, Helena Prestes e Javier Martinez continuano a far parlare di loro. Il pallavolista argentino ha riferito di voler provare ad intraprendere la carriera da attore. Allo stesso tempo, la sua compagna ha annunciato che a breve sarà protagonista di un nuovo shooting.

Helena Prestes e Javier Martinez – Foto: Instagram