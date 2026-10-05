Helena Prestes sbeffeggia Javier Martinez: il divertente motivo

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Helena Prestes e Javier Martinez continuano a tenere alta l’attenzione dei loro fans che ormai li seguono da circa due anni ovvero da quando hanno preso parte insieme al Grande fratello, che a quel tempo era ancora presentato da Alfonso Signorini. La modella brasiliana ed il pallavolista argentino sono una coppia molto solida ma su una cosa hanno dimostrato di non andare d’accordo: il calcio. Helena Prestes è infatti tifosa del Brasile mentre il suo compagno è un super tifoso dell’Argentina e specialmente di Lionel Messi. Non è raro vedere Javier Martinez pubblicare post sull’attaccante biancoceleste nei suoi canali social.

Javier Martinez, il post su Messi scatena la reazione di Helena Prestes

L’ex pallavolista argentino della Terni volley academy è un grande appassionato di Messi. In queste ore, Javier Martinez ha postato un video nelle sue storie di Instagram in cui elogia le qualità dell’attaccante argentino in procinto di lasciare per sempre la nazionale biancoceleste dopo una carriera stellare. Il post ha suscitato la reazione sia dei fans che di Helena Prestes, la quale ha bonariamente preso in giro il suo compagno. La modella brasiliana ha scritto: “Ma nooo, ma cos’è?”. Tra i brasiliani e gli argentini esiste una delle rivalità più accese, affascinanti e viscerali della storia del calcio mondiale. Uno scontro culturale di due stati che respirano calcio.